Estas serán las localidades de Bogotá que tendrán corte de energía este viernes, 10 de abril

Varias localidades y barrios de Bogotá se preparan este viernes, 10 de abril, para un nuevo horario de suspensiones del servicio eléctrico en la capital de Colombia, esto tras unos trabajos realizados por la entidad energética, Enel, con el propósito de subministra el uso de energía en los puntos que serán afectados temporalmente.

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Es ante estos hechos que la Alcaldía informa qué localidades serán parte de la jornada de mantenimiento y a qué horas se encuentran programadas:

Estos son las localidades y barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este viernes 10 de abril

En la localidad de Los Mártires, el barrio San Victorino tendrá suspensión del servicio de energía desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en el sector ubicado entre la calle 12 a calle 14 y las carreras 13 a 15

La localidad de Santa Fe, por su parte, no podrá hacer uso de energía en el barrio Sagrado Corazón a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, siendo las zonas afectadas desde la carrera 7 a la carrera 14 entre las calles 35 a calle 38.

El Barrio La Castellana, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, no dispondrá de luz desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Las áreas afectadas parten desde la carrera 47 a la carrera 50, entre las calles 97 a la 99.

En Suba, dos barrios tendrán cortes de luz este viernes, el Barrio Potosí, siendo sus sectores de la calle 100 a 102 y entre las carreras 70 a 72 los que se verán en mantenimiento a partir desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Mientras que el Barrio Santa Rosa, desde la carrera 69 a la 71 y entre las calles 100 a 102 no dispondrán de energía comenzando a las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Finalmente, la localidad de Usaquén también tendrán dos barrios sin uso de luz, ambos de ellos comenzando a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. El Barrio Rincón del Chicó no tendrá energía por los sectores de la carrera 14 a la 16 y entre las calles 99 a 101. Por otro lado, el Barrio Santa Bibiana estará sin servicio desde la carrera 14 a 17 y entre las calle 99 a 103.

Recomendaciones de Enel a ciudadanos afectados por la jornada de corte de luz

Enel Colombia, al saber sobre las personas que no tendrán servicio de energía en las zonas mencionadas, dio a conocer una serie de recomendaciones para acompañarlos durante los labores de mantenimiento. La entidad reiteró el cuidado de los electrodomésticos del hogar, sugiriendo mantenerlos desconectados hasta que se acabe la intervención por parte de los funcionarios. En caso de que estos mismos necesiten ingresar a algún conjunto, oficina o hogar para continuar con su labor, debe ser permitido el ingreso. No obstante, si le preocupa la seguridad, puede validar la identidad al llamar al número 601 5 115 115.

Adicionalmente, se aconseja que, si los ciudadanos requieren realizar alguna actividad que implique el uso de energía, la lleven a cabo en los horarios no programados por la empresa.