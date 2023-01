Gobierno Petro intercederá en diálogos con taxistas y les pide que desistan de irse a paro

En medio de la incertidumbre y tensión comenzará la jornada este lunes -23 de enero- luego de que los taxistas anunciaran que se irían a paro y realizarían varias movilizaciones para ser escuchados por las autoridades nacionales y distritales; frente a temas como la seguridad, los precios de la gasolina, los largos trancones en la ciudad y la persecución que, según ellos, hay sobre algunos de sus miembros por parte de las autoridades de tránsito en la ciudad.

Si bien se esperaba que la movilidad y el transporte de la ciudad colapsaran en el arranque de semana, como suele pasar siempre que hay marchas o protestas; recientemente la alcaldesa mayor Claudia López sostuvo que algunos voceros de este gremio le dieron su palabra de que por ahora no se irán a paro y se mantendrán en la mesa de negociación que iniciaron desde la Secretaría de Movilidad.

“Quiero darle a la ciudad un parte de tranquilidad, mañana vamos a empezar una semana, mañana es el regreso a clase de muchos niños y niñas a sus colegios y los vamos a recibir, tanto en los colegios públicos y privados con todo el amor y el entusiasmo. Nos han dejado saber los líderes del sector de taxis que no tienen planeado hacer un paro mañana, que aceptan sentarse a la mesa de diálogo y que no haya ninguna zozobra sobre la ciudad”, dijo la mandataria distrital.

De esta forma, al parecer por ahora queda cancelado el llamado a cese de actividades que se había dispuesto para el próximo lunes, aunque habrá que esperar si este se cumple en su totalidad, ya que en jornadas pasadas los taxistas se mostraron bastante molestos por lo que ellos consideran un atropello y abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Movilidad de la capital del país.

Quiero dar un parte de tranquilidad. Representantes del gremio de taxis nos han dejado saber que seguirán participando en las mesas de diálogo con @SectorMovilidad @MinTransporteCo y no realizarán paro.



Feliz regreso a clases para niñas y niños mañana!

Feliz semana para todos! pic.twitter.com/G4Y6suGxc4 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 23, 2023

La tensión entre este sector de conductores de servicio público y el Distrito ha llegado a tal punto que recientemente el Gobierno Nacional anunció que intercederá en las negociaciones que empezarán mañana, con el fin de atender los requerimientos de sus líderes en el orden nacional, especialmente en lo relacionado con el precio de los combustibles, que es uno de los temas que ha generado una mayor molestia.

Así se confirmó por medio de las redes sociales del Ministerio de Transporte, donde se indicó que “el #GobiernoDelCambio está convencido que el diálogo es el camino para generar soluciones y consensos, por ello, el #MinTransporte participará directamente en mesas de trabajo entre la alcaldía de Bogotá y taxistas de la Capital para escuchar y encontrar consensos”.

“Desde el Gobierno estamos comprometidos con el trabajo articulado entre todos los actores, como lo hemos realizado con otras asociaciones en diferentes regiones del país. Invitamos a los promotores del paro a construir en el diálogo y no a cesar en la prestación del servicio”, agregó esta cartera.

¿División entre los taxistas?

Se había establecido hace algunas semanas que el primer gran paro de este servicio de transporte sería el próximo martes 24 de enero. Sin embargo, la fecha fue modificada para febrero, al parecer, por una propia división entre conductores.

La razón del postergamiento del paro de taxistas se debe a que un representante de este medio, Hugo Ospina, fue fotografiado junto con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lo cual generó malestar entre los demás compañeros, quienes desacreditaron a esta persona.

Incluso, es necesario destacar que en la reunión que llevaron a cabo Hugo Ospina y Guillermo Reyes se establecieron en total cinco puntos y uno estos mencionaba que no había motivo alguno para convocar un paro de taxistas. Por lo anterior, los demás representantes del gremio decidieron el pasado 5 de enero postergar el paro para el 22 de febrero.

“Nosotros desconocemos esta reunión que sostuvo el compañero Hugo Ospina con el ministro de Transporte, ya que, él no hace parte de la organización ni incide en las decisiones que tomamos nosotros. Por ende, nosotros como gremio de taxistas no sabemos de ninguna reunión y no hemos llegado a ningún acuerdo”, afirmó Manuel Gil, presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá.

En lo que sí coinciden todos es en que el alza en los precios de los combustibles está afectando al gremio y que esta situación necesita una atención urgente por parte de las autoridades nacionales, puesto que cada vez están más cerca de trabajar a pérdidas.