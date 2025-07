Habla por primera vez el esposo de Yessica Calvera, la mujer asesinada por su hijastro en el barrio Modelia, de Bogotá

Una sociedad sin empatía

Muchas personas dicen que perder un hijo es el dolor más grande que puede existir. No estamos preparados para ello. Incluso, hay palabras para nombrar a quien pierde a sus padres: huérfano. Para quien pierde a su esposo o esposa: viudo o viuda. Pero para quien pierde a un hijo, no existe nombre. Y es cierto, es un dolor inmenso.

Con los hijos ocurre algo parecido. Su cuidado, la entrega, la paciencia y la devoción que nos exigen desde que nacen crean un vínculo afectivo profundo. A veces, en medio de las dificultades de la vida, podríamos incluso desear no amar tanto, no sentir tanto… pero ese amor persiste.

Para quienes somos creyentes, Dios también nos recuerda esta verdad: “Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.” (Marcos 10:6-9)

Desde esta perspectiva, los esposos somos uno solo, hasta que la muerte nos separe. Perder al cónyuge es como perder una pierna o un brazo. Ya no está, pero su ausencia se siente cada día: en las decisiones que antes tomaban juntos, en los silencios, en las conversaciones que ya no suceden, en la necesidad de contar algo al final del día y no tener a quién. La vida sigue, sí, pero con una parte de nosotros que ya no está y que hace falta cada segundo.