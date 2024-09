Hablan familiares de niño apuñalado por compañera del colegio: aseguran que podría quedar en estado vegetativo. Esto es lo que se sabe

“Yo estoy hablando con la Policía, pues en estos momentos la mamá no es capaz y necesita ayuda psicológica ”, manifestó Buitrago.

En medio de este caso que muestra el nivel de violencia en los colegios, la Secretaría de Educación del Distrito no ha emitido ningún pronunciamiento oficial frente a la agresión que se presentó en el colegio Villemar el Carmen y que hace parte de la red pública de colegios de Bogotá.

Una de las tías del niño —que no quiso dar su nombre— le confirmó a SEMANA que la menor involucrada “le pegó tres puñaladas y una de esas le afectó la femoral. La familia del niño se encuentra en compañía de la Defensoría y Personería de Bogotá para instaurar las denuncias correspondientes al caso. Donde ocurrió el hecho, la Policía no hizo nada, Johnny fue a pedir videos, a pedir pruebas, no lo dejaron ingresar al colegio”.