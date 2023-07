Indignación en Bogotá: adulto mayor se tropezó con otro sujeto y terminó en el piso; en vez de ayudarlo, lo cogió a patadas

Un caso expuesto en redes sociales desató la indignación de los usuarios. A través de Twitter, una usuaria identificada como Paula Guisado dio a conocer un hecho de violencia en contra de uno de sus familiares, ocurrido en una calle de Ciudad Salitre, en Bogotá.

Un adulto mayor, quien sería el padre de la usuaria, sin querer, tropezó con un andén. Antes de caer al piso, intentó sostenerse de otro sujeto que iba delante de él, pero jamás imaginó que, en vez de recibir su ayuda, el hombre lo cogería a patadas, propinándole una brutal golpiza en su rostro.

La mujer dio a conocer el caso en Twitter. - Foto: Tomada de Twitter @PaulaGuisado1

“SOS. Esto ocurre el día 29 de junio de 2023 en la carrera 69B con calle 24 bis”, inicia el relato de la persona que expuso el caso en la red social.

A su vez, manifestó que su padre contó con la ‘suerte’ de toparse con otras personas, que salieron de una panadería y tienda del sector, a auxiliarlo y evitar que lo siguieran golpeando. Al parecer, minutos más tarde, la mujer pudo recoger a su padre e inmediatamente, llevarlo a una clínica para que fuera atendido.

“Por suerte, las personas de la tienda del frente y la panadería salieron en su defensa, pude recoger a mi padre y llevarlo inmediatamente a la clínica. Afortunadamente ningún órgano se vio comprometido”, dijo en su mensaje.

🆘Comparto este video en el que mi papá, por instinto, intenta sostenerse de otra persona cuando se tropieza al caer, esa persona se asusta y en un acto de violencia viéndolo indefenso lo agrede. Sigue pic.twitter.com/KLyIFOE4N5 — Paula Guisado (@PaulaGuisado1) June 30, 2023

Horas después, la mujer dio a conocer en la misma red social una grabación de una cámara de vigilancia donde se ve el momento en el que un hombre de camisa roja le lanza dos fuertes patadas, una en el rostro y otra en el hombro, al adulto mayor, una vez cae al suelo.

“Comparto este video en el que mi papá, por instinto, intenta sostenerse de otra persona cuando se tropieza al caer. Esa persona se asusta y, en un acto de violencia, viéndolo indefenso, lo agrede”, fue la descripción que acompañó el video publicado.

En video queda registrado el momento de la violenta reacción. - Foto: Tomado de Twitter @PaulaGuisado1

La hija de la víctima también aprovechó sus redes sociales para dejar un comentario sobre lo ocurrido, en el que se mostró molesta e indignada por la violenta reacción que tuvo el sujeto, luego de que su padre tropezara con un andén.

“¿Qué se tiene en la cabeza cuando se reacciona de esa manera tan agresiva y criminal con otro? ¿Puede andar una persona mayor tranquila por las calles de la ciudad y su barrio? Se busca al señor de rojo para que responda por los daños causados”, indicó.

La mujer dejó ver su reacción ante lo ocurrido. - Foto: Tomada de Twitter @PaulaGuisado1

Como era de esperarse, el caso de reacción violenta desató todo tipo comentarios y controversia en la red social, donde así como muchos se mostraron indignados por lo ocurrido, otros, por el contrario, “justificaron” el hecho de que el sujeto haya reaccionado de dicha manera.

“Si hubiera sido al revés, estarías defendiendo al que pateó (tu familiar) porque ‘se asustó’”. “Hubiera sido ideal que no reaccionara, pero hasta cierto punto entendible por la adrenalina en instantes”. “Tal vez vi otro video, pero el que va tranquilamente caminando hasta que lo molestan es el de rojo. El que se cae llega por la espalda tocando las cosas del de rojo. No sé, que decida Twitter”. “Nada qué hacer, parecía robando”. “En derecho penal es una reacción causa por error invencible, no se esperaba otra reacción cuando el de rojo creyó que iba a ser robado en medio de su susto. Eso es causal de exclusión penal, no hay delito”. “¿Pues lo mínimo que podía hacer el señor al darse cuenta de que no era un ladrón era auxiliarlo, no cree? O llevarlo a un hospital, o lo que sea”, fueron algunos de los mensajes de usuarios que opinaron del tema en la red social.