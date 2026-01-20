Nación

Indignación por lo que dijo supuesto ladrón tras ser capturado por la Policía: “Vinimos a Colombia a robar”

Las palabras del sujeto quedaron registradas en un video que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

Redacción Nación
20 de enero de 2026, 5:37 p. m.
Este es el momento en el que el hombre es capturado y dice las palabras que han desatado indignación.
Este es el momento en el que el hombre es capturado y dice las palabras que han desatado indignación. Foto: API

Hay indignación y rechazo tras la circulación de un video en el que se ve a un hombre siendo capturado por la Policía tras un supuesto robo, pero lo que más ha sorprendido es lo que dice en actitud desafiante.

Al parecer, todo ocurrió en el sector de Rincón de Santafé, en el municipio de Soacha. En las imágenes se puede ver a varias personas mirando la escena y gritándole al sujeto, mientras que algunos policías le ponen las esposas y realizan el respectivo procedimiento.

Este es el momento en el que el hombre es capturado.
Este es el momento en el que el hombre es capturado. Foto: API

La persona que graba el video enfoca en todo momento la cara del sujeto, quien supuestamente sería venezolano, y lo insulta en repetidas oportunidades. Al parecer, el presunto delincuente fue capturado poco después de cometer un hurto y de que la comunidad le avisara a las autoridades.

Lo que más ha llamado la atención es una de las frases finales que el hombre le dice al ciudadano que graba: "Sapo, sapo. Venimos a Colombia a robar, sapo“, dice al frente de los agentes y de los demás testigos que hay en el sitio.

Bogotá

Segundos después, los policías se llevaron caminando al señalado ladrón y, en ese momento, otro sujeto aparece y le propina un golpe en la cara. Tras esto, el video se acaba y se desconoce por completo qué terminó pasando.

No obstante, el video no tardó en hacerse viral por medio de las redes sociales y ha despertado indignación por las palabras del sujeto. Por lo mismo, los internautas le han hecho un llamado a las autoridades para que sean más drásticas las medidas en contra de los delincuentes que llegan de otros países para hacer de las suyas.

Hasta el momento, la Policía no ha entregado ningún reporte sobre qué fue lo que hizo esta persona y qué terminó pasando con ella.

Este caso se suma al de otro ciudadano extranjero que fue capturado en la ciudad de Bogotá después de que se conocieran videos en los que intimida a las personas. Además, esto dejó en evidencia que se encontraba de forma irregular en el país, por lo que fue puesto a disposición de Migración.

