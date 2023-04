Indignante: mujer en aparente estado de embriaguez golpeó a un vigilante en un conjunto residencial de Bogotá

- Foto: Fotograma, 00:16 / 00:48, No hay derecho., Facebook/Alexandra Zuluaga Gomez

La intolerancia no cesa en Bogotá y en las últimas horas se viralizó un nuevo caso en el cual una mujer agredió a un vigilante. Si bien ocurrió hace un par de semanas, hasta ahora se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Algunas semanas atrás, se viralizó un nuevo caso de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, el cual se mostró en un video a una mujer aparentemente identificada como la esposa de un coronel del Ejército Nacional. La protagonista del suceso se disponía a viajar a San Andrés, pero fue la causante de un escándalo.

Hace unas semanas se hizo viral el caso de una mujer que humilló a un policía en el aeropuerto. - Foto: Montaje con capturas de pantalla tomadas de Twitter @DenunciasAntio2

Ella se enojó porque la aeronave no estaba parqueada en la zona donde los pasajeros están habilitados para estar, lo cual generó que tendrían que tomar un autobús para abordar. La mujer se mostró en contra de este procedimiento y empezó a discutir con un funcionario de la Policía, menospreciándolo y humillándolo.

Finalmente, a los pocos días se descubrió que ella no figuraba como una esposa de coronel, siento todo una mentira. Además, recibió la respectiva multa sobre el suceso. Hace pocos se presentó un hecho particular, aunque en este caso la persona implicada no se hace pasar por nadie, pero si emplea un lenguaje grosero y golpes contra un vigilante.

El suceso en cuestión ocurrió en un conjunto residencial Américas 68 ubicado en la Avenida 68 # 1A - 55 en el barrio Villa Claudia, localidad de Kennedy en Bogotá. Todo quedó plasmado en un video grabado por los habitantes del sector y se viralizó en redes sociales.

El video muestra a una mujer discutiendo con un vigilante del lugar, pero ella decide agarrarlo del uniforme y posteriormente empujarlo a unos arbustos. En todo el material, no se evidencia que el funcionario la golpee, solamente está el empujón de la mujer y los constantes ataques perpetrados por ella.

Conjunto Américas 68, lugar donde ocurrió el suceso. - Foto: Google Maps

Para controlar la situación, otros habitantes deciden intervenir y separarla del vigilante. No obstante, la protagonista del video continúa atacando al funcionario, tanto así que le propina puños en la zona abdominal. Según testimonios de las personas que presenciaron el suceso, la mujer estaba en aparente estado de embriaguez.

Al final del video, otros operadores del Servicio de Vigilancia Nativa acuden al lugar para controlar la situación. Adicionalmente, los habitantes que presenciaron los hechos solicitaron llamar a las autoridades. El video despertó una ola de criticas por parte de los internautas, quienes reprocharon el suceso, calificando el comportamiento de la mujer como ‘abusivo’ e ‘irrespetuoso’.

Al final, otros funcionarios del servicio de vigilancia tuvieron que intervenir. - Foto: Fotograma, 00:48, No hay derecho., Facebook/Alexandra Zuluaga Gomez

El motivo por el cual la mujer reacciono de ese modo habría sido la solicitud realizada por los funcionarios para cambiar la ubicación de su camioneta en el parqueadero. En todo el video se muestran las agresiones efectuadas por ella contra el vigilante, quien en reiteradas ocasiones le solicita parar con la violencia.

Por su parte, la empresa de vigilancia privada y la administración del conjunto residencial no se han pronunciado públicamente al respecto. Tampoco se conoce la identidad de la mujer, por lo cual se mantiene en duda si ella es propietaria o no de algún apartamento. El video cuenta con más de 200 mil vistas y ha generado una ola de críticas e indignaciones por parte de los usuarios de redes sociales.