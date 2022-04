Joven golpeó a un hombre de 60 años en Bogotá por un accidente de tránsito

Un nuevo caso de intolerancia, esta vez contra un adulto mayor, se registró en las últimas horas en Bogotá. Alquímides Manrique es un hombre de 60 años que se vio involucrado en un accidente automovilístico en el barrio Bochica, al sur de la capital colombiana, y quien se considera es la víctima en toda esta situación.

Manrique, quien trabaja como conductor de una camioneta, golpeó a un motociclista con el vehículo, justo cuando hacía un giro. Inmediatamente, Manrique se bajó de su carro para poner la cara tras su responsabilidad en el incidente, pero antes de poder mediar palabra con el motociclista, este inició una arremetida de puños y patadas que terminaron derribando al hombre al suelo.

Sin embargo, no contento con esto, el motociclista no dudó en golpearlo incluso con el casco, hasta que le rompió los dientes.

“Él se paró de la caída de la moto y me rompió primero el espejo de la camioneta. Me cogió a golpes sin dejarme bajar del carro, me tumbó al piso y siguió pegándome. Cuando ya estaba en el piso también me pegó con el casco en la frente, tal y como se ve en el video. Ese señor iba con una mujer en la moto y ambos me agredieron”, dijo Manrique, quien recibió solo dos días de incapacidad a pesar de la gravedad de los golpes propinados por el molesto motociclista.

No obstante, aunque la escena de ira fue aterradora, según contó el adulto mayor, nadie quiso ayudarlo en medio de la cantidad de golpes que estaba recibiendo. De hecho, ni siquiera la Policía creyó la historia de Manrique, que, ante la falta de pruebas, no tuvo otra opción que bajar su defensa, conciliar y pagar los daños causados a la motocicleta.

No obstante, ahora hay un halo de esperanza para el conductor de la camioneta, luego de que se conociera el video de la cámara de seguridad. Tal parece que ya se iniciaron las respectivas investigaciones para poder castigar la violenta reacción del dueño de la motocicleta.

Intolerancia en Cali

Situación similar fue la que ocurrió este año en la ciudad de Cali, cuando un motociclista amenazó al conductor de un bus del sistema de transporte público de Cali, conocido como MIO, no sin antes romper uno de los vidrios del vehículo.

Así lo evidencia un video que grabó el propio conductor del bus. “Ay, se bajó”, dijo una de las pasajeras del MIO, justo antes de que el motociclista destrozara el vidrio con su propio puño.

“Ayúdanos a identificar a este desadaptado e irresponsable que pone en peligro vidas valiosas”, escribió el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en una publicación en Twitter.

Motociclista rompió ventana de un bus del MIO en Cali. Crece la intolerancia. pic.twitter.com/HPzXmguORT — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) February 18, 2022

Por su parte, Metrocali, empresa encargada del servicio del MIO, aseguró por medio de un comunicado que este tipo de situaciones se presentan al menos tres o cuatro veces al día. Esto, por supuesto, no solo representa un peligro para los conductores de los buses y de sus pasajeros, sino también grandes pérdidas económicas para el sistema de transporte público de la ciudad.

“La invasión del carril exclusivo del MIO se viene presentando con mucha frecuencia (…) llamamos al respeto a los actores de la vía, a la tolerancia, esto puede causar accidentes tanto para nuestros usuarios como para los operadores, así como para quien invade el carril exclusivo. Recordarles que todos los actores de las vías tenemos derechos y obligaciones que debemos cumplir”, explicó Óscar Ortiz, presidente de Metrocali.

No obstante, para los ciudadanos esta situación también es culpa de las propias autoridades que, según varios internautas, no han sabido hacer uso correcto de la justicia y la ley.

“Que podemos esperar si el mismo alcalde dice que destrozar los buses del MIO es un ‘estallido social’ legítimo. En Cali todo el mundo se siente con derecho de dañar lo ajeno, ese es el legado que quedó del paro vandálico. Sin ley ni orden no hay nada, NADA”, es el mensaje que dejó un usuario e Twitter.