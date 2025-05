Joven salió a comprar el pan en Bogotá y desapareció; habla su mamá y revela preocupante video: “Se ve asustada”

Diana Medina, mamá de la menor, fue quien puso en conocimiento lo sucedido y no ha dejado de buscar ni un solo día a su hija. Según ha contado, en horas de la tarde de ese viernes, la joven salió rumbo a la panadería para comprar lo del desayuno del otro día, una actividad muy normal.

Sin embargo, comenzaron a pasar las horas y no volvió a ingresar por la puerta de la casa. La familia se angustió y decidió salir a buscarla, pero hasta el momento no han tenido éxito.

“Yo fui a donde la Policía, vinieron y me ayudaron con el caso. Me dejaron ver la cámara y mi hija se ve asustada cuando se está subiendo a la moto”, dijo la mamá en diálogo con el medio City Tv.

Pese a que les ha preguntado a familiares y a personas cercanas por su hija, hasta el momento no ha encontrado nada que le dé pistas de qué fue lo que pasó. “Ya hemos llamado a los amigos y nada”, dijo.

La familia hasta el momento no sabe quién es el hombre de la moto. | Foto: Captura de video: City Tv

“Mis hermanos también me han ayudado a buscarla. Estamos muy preocupados, yo no he podido dormir”, agregó.