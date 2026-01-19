Bogotá

Le cobraron 3.600.000 pesos por “despinchar” una llanta a conductor en Bogotá: “ahora están cobrando por parche”

El montallantas estaría ubicado en Fontibón.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

20 de enero de 2026, 3:07 a. m.
El hombre dijo que inicialmente le habían pedido 80.000 pesos.
Así lo denunció un conductor que aseguró haber sido víctima de un cobro excesivo en un montallantas ubicado en la salida de la Calle 13, en la localidad de Fontibón, una de las vías que conecta a Bogotá con municipios como Mosquera, Funza y Madrid.

El caso se conoció a través de un video difundido en redes sociales, en el que el hombre relata lo ocurrido y muestra el lugar donde, según su versión, le exigieron un pago que no le habría sido advertido desde el inicio.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó como un procedimiento aparentemente sencillo y que no tendría por qué ser costoso.

“Por despinchar una llanta inicialmente me dijeron que me cobraron 80.000 pesos y le colocaron unos parches”, explicó en la grabación. Con eso que le dijeron, decidió aceptar el servicio.

Sin embargo, la situación cambió minutos después. Según el hombre, los trabajadores le indicaron que revisara las demás llantas del vehículo y fue entonces cuando le dijeron que no solo una, sino todas estaban pinchadas. “Después dijeron que la otra… revisé las otras llantas y, curiosamente, resultaron todas las llantas pinchadas”, afirmó.

En ese momento, le informaron que sería necesario reparar las cuatro ruedas y que el valor total ascendería a 320.000 pesos, correspondientes a cuatro parches de 80.000 pesos cada uno.

El conductor relató que, al finalizar el trabajo y cuando se disponía a pagar, recibió una información distinta a la que le habían dado inicialmente. Según su denuncia, el valor ya no era el acordado, sino de 3.600.000 pesos.

La explicación que le dieron en el montallantas fue que se habían tenido que instalar “muchos parches adicionales” y que el cobro se estaba haciendo “por parche”, lo que incrementó de manera considerable el costo final.

“Esta gente ahora me está cobrando 3.600.000 pesos, que porque según ellos le cortaron muchos parches y ahora están cobrando por parche y que esa cuenta le da 3.600.000. Eso lo hicieron en una hora”, señaló el hombre en el video.

La diferencia entre el valor que le propusieron y el monto exigido al final generó una inconformidad inmediata. El hombre aseguró que nunca fue advertido de ese cobro antes de que se realizara el procedimiento y que no tuvo la posibilidad de aceptar o rechazar el nuevo precio.

En medio de la situación, decidió solicitar la presencia de las autoridades y dejar constancia de lo ocurrido en una grabación. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si las autoridades hicieron algo al respecto.

