¿Lloverá en Bogotá? Pronóstico del tiempo para este viernes, 24 de octubre

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) publicó el pronóstico para este viernes, 24 de octubre, que indica condiciones mayoritariamente secas durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima estimada en torno a 8 °C.

En términos sencillos, no hay expectativa de precipitaciones generalizadas que afecten la movilidad en la mañana del viernes, pero sí existe un contexto meteorológico —respaldado por el Ideam— que eleva la probabilidad de episodios de lluvias sectorizadas durante el fin de semana. Eso significa que algunas localidades podrían registrar lluvias mientras otras permanezcan secas.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Idiger, para la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con un ambiente fresco y tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, acompañado de un cielo de ligera a parcialmente nublado.

En cuanto a la tarde y la noche, el boletín no anticipa lluvias generalizadas en Bogotá, aunque podría aumentar la probabilidad de precipitaciones sectorizadas hacia el fin de semana, especialmente en algunas localidades del sur y occidente de la capital.

Localidades con mayor riesgo de lluvias

Cuando se presentan lluvias sectorizadas, las zonas más vulnerables suelen ubicarse en el sur, oriente y occidente de la ciudad, debido a la combinación de orografía y circulación de humedad. Esto no implica que esas localidades vayan a recibir lluvias de forma uniforme; son, solamente, las más propensas en episodios puntuales.

Una mínima cercana a 8 °C en la madrugada y las primeras horas del día significa condiciones frías, especialmente en sectores elevados y expuestos de la ciudad. Para la continuidad urbana, esto se traduce en mayor uso de ropa abrigada en la mañana, posible presencia de niebla o sensación térmica baja en puntos altos y temperaturas que tenderán a subir con la llegada del día si el sol aparece con mayor radiación.

Las entidades recomiendan consultar directamente los canales oficiales para cambios en tiempo real:

Idiger (portal y cuentas oficiales): boletines y estado de estaciones meteorológicas.

Portal Bogotá: comunicados que se refieren al reporte del clima.

Ideam: contexto nacional y seguimiento de sistemas atmosféricos que pueden modificar el pronóstico regional.