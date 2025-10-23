Suscribirse

Bogotá

¿Lloverá en Bogotá? Pronóstico del tiempo para este viernes, 24 de octubre

Durante la madrugada de este viernes, 24 de octubre, se espera un cielo entre parcial y ligeramente nublado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

24 de octubre de 2025, 12:52 a. m.
Las lluvias torrenciales han provocado impresionantes inundaciones en Soacha.
Podría aumentar la probabilidad de precipitaciones. | Foto: Imagen tomada de @haterdeplatanal

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) publicó el pronóstico para este viernes, 24 de octubre, que indica condiciones mayoritariamente secas durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima estimada en torno a 8 °C.

En términos sencillos, no hay expectativa de precipitaciones generalizadas que afecten la movilidad en la mañana del viernes, pero sí existe un contexto meteorológico —respaldado por el Ideam— que eleva la probabilidad de episodios de lluvias sectorizadas durante el fin de semana. Eso significa que algunas localidades podrían registrar lluvias mientras otras permanezcan secas.

Contexto: Lo que se sabe del hombre que habría provocado la balacera y dejado a tres uniformados heridos en Bogotá

De acuerdo con el pronóstico oficial del Idiger, para la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con un ambiente fresco y tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, acompañado de un cielo de ligera a parcialmente nublado.

En cuanto a la tarde y la noche, el boletín no anticipa lluvias generalizadas en Bogotá, aunque podría aumentar la probabilidad de precipitaciones sectorizadas hacia el fin de semana, especialmente en algunas localidades del sur y occidente de la capital.

Localidades con mayor riesgo de lluvias

Cuando se presentan lluvias sectorizadas, las zonas más vulnerables suelen ubicarse en el sur, oriente y occidente de la ciudad, debido a la combinación de orografía y circulación de humedad. Esto no implica que esas localidades vayan a recibir lluvias de forma uniforme; son, solamente, las más propensas en episodios puntuales.

Contexto: Bogotá abre vacantes con contrato indefinido: conozca las oportunidades

Una mínima cercana a 8 °C en la madrugada y las primeras horas del día significa condiciones frías, especialmente en sectores elevados y expuestos de la ciudad. Para la continuidad urbana, esto se traduce en mayor uso de ropa abrigada en la mañana, posible presencia de niebla o sensación térmica baja en puntos altos y temperaturas que tenderán a subir con la llegada del día si el sol aparece con mayor radiación.

Las entidades recomiendan consultar directamente los canales oficiales para cambios en tiempo real:

  • Idiger (portal y cuentas oficiales): boletines y estado de estaciones meteorológicas.
  • Portal Bogotá: comunicados que se refieren al reporte del clima.
  • Ideam: contexto nacional y seguimiento de sistemas atmosféricos que pueden modificar el pronóstico regional.
Contexto: Unicentro Bogotá cambia su imagen con una novedad que se podrá ver desde las alturas

Octubre, según Idiger y el monitoreo del Ideam, corresponde a un periodo en el que la ciudad ingresa a la segunda temporada de lluvias (que se extiende hasta mediados de diciembre). Durante esos meses hay un incremento en la probabilidad de precipitaciones, por ello las autoridades llaman a permanecer atentos a los boletines.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessica Cediel respondió a quienes la critican por hablar de Dios y dejó un contundente mensaje: “Se le cayó un tornillo”

2. Maduro vuelve a hablar en inglés y envía mensaje a Donald Trump. “No crazy war, please”

3. Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de México, carrera clave en la lucha por el campeonato

4. Tragedia en EE. UU.: familia de candidato a gobernador fallece en un accidente de helicóptero

5. El CNE le ordenó a Miguel Polo Polo borrar varios mensajes que publicó contra María Fernanda Carrascal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ClimaBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.