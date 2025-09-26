Suscribirse

‘Más Cultura Local’ abre convocatoria en Sumapaz con $220 millones para fortalecer la cultura rural y los oficios tradicionales

El programa ‘Más Cultura Local’ entregará 10 estímulos de $22.040.000 cada uno a proyectos artísticos, patrimoniales y comunitarios que preserven la riqueza cultural del Sumapaz.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 6:40 p. m.
El programa Más Cultura Local anunció la apertura de la convocatoria Beca Sumapaz Más Cultura Local – Sembrando Cultura Rural 2025, una iniciativa que busca fortalecer la cultura campesina, rescatar los oficios tradicionales y promover el arte y el patrimonio en la ruralidad de la ciudad.

En total, se otorgarán 10 estímulos por un valor individual de $ 22.040.000, destinados a respaldar iniciativas que fortalezcan los procesos artísticos, culturales y patrimoniales en la localidad de Sumapaz. El propósito central de la beca es impulsar el trabajo de comunidades y agentes culturales rurales, brindándoles herramientas para hacer sostenibles sus proyectos y garantizar su continuidad en el tiempo.

La convocatoria se organiza en dos categorías: Gestión Cultural Rural, que entregará siete estímulos, y Oficios Culturales y Patrimoniales, con tres estímulos. Con ello, se busca preservar y revitalizar oficios tradicionales, promover el intercambio de conocimientos entre generaciones y potenciar expresiones que forman parte de la identidad sumapaceña.

Asimismo, el proceso fomenta la creación de espacios de encuentro y construcción comunitaria, donde la cultura se convierte en un puente para fortalecer los lazos sociales, abrir caminos de participación y reconocer a la ruralidad no solo como un territorio agrícola, sino como un espacio vivo de memoria, innovación y creación que enriquece a toda Bogotá.

Las inscripciones están abiertas desde el 4 de septiembre y se extenderán hasta el 3 de octubre de 2025 a través de la plataforma sicon.scrd.gov.co. Allí se pueden consultar los requisitos y condiciones específicas de la convocatoria.

