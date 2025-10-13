Suscribirse

Bogotá

Ojo si viaja este lunes festivo con Avianca en Bogotá: advierten cambios por fuertes lluvias

Los pasajeros pueden hacer los cambios a través la página oficial de Avianca.

14 de octubre de 2025, 1:09 a. m.
Avión de Avianca Airline visto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el 6 de diciembre de 2023, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, México. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images)
Avión de Avianca Airline. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En medio de las fuertes lluvias que afectan a Bogotá y otras regiones este lunes, 13 de octubre, la aerolínea Avianca informó medidas extraordinarias para los pasajeros cuyos vuelos resulten afectados por las condiciones meteorológicas. La compañía extendió la opción de modificar itinerarios sin cobro de penalidades ni diferencia tarifaria para los viajes impactados durante la tarde y la noche de hoy.

La aerolínea dijo que las personas con vuelos programados entre las 4:00 p. m. y las 11:59 p. m. de este 13 de octubre, que se vean afectadas por el mal clima, podrán cambiar su vuelo sin penalidades ni pago de diferencia tarifaria. La aerolínea aclaró que esta medida no aplica para cambios de ruta o de clase/cabina.

Contexto: Avianca anuncia millonaria inversión que impactará a los viajeros

¿Cómo solicitar la modificación sin costo?

Los pasajeros pueden pedir el cambio a través de cualquiera de estos canales: contact center, puntos de venta de Avianca, en el aeropuerto o mediante la agencia de viajes donde adquirieron el tiquete. Es importante presentar el código de reserva al solicitar la gestión.

¿Qué debe hacer si viaja hoy?

Si tiene un vuelo programado para este lunes, 13 de octubre, lo primero que recomiendan las autoridades y la aerolínea es verificar el estado de la reserva antes de salir hacia el aeropuerto, pues Avianca ha publicado avisos actualizados en sus canales oficiales sobre los itinerarios afectados por las lluvias.

Nueva imagen avianca. Cortesía avianca
Es importante llevar toda la documentación necesaria para viajar. | Foto: Avianca

En caso de que su vuelo esté dentro del horario entre las 4:00 p. m. y las 11:59 p. m. y aparezca como afectado, puede solicitar la reprogramación a través del canal que le resulte más práctico: contact center, taquilla de Avianca en el aeropuerto o la agencia de viajes donde realizó la compra.

Además, es importante llevar toda la documentación necesaria para viajar. Si lo hace con menores de edad o mascotas, revise con antelación los requisitos específicos. También se recomienda no incluir en el equipaje de mano objetos prohibidos ni líquidos de más de 100 mililitros, ya que estas restricciones hacen parte de los controles de seguridad aeroportuaria.

Las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias modifican operaciones cuando las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad, afectan maniobras de aterrizaje/despegue o generan limitaciones operativas en pista. Avianca subrayó su compromiso con la seguridad operacional y ordenó la medida de protección para minimizar pérdidas económicas a los viajeros mientras se normaliza la operación.

Contexto: Avianca avistó cazas de EE. UU. en espacio aéreo cerca a Venezuela, según régimen de Maduro

Las autoridades y operadores aeroportuarios recuerdan medidas básicas que ayudan a reducir contratiempos: llegar con suficiente antelación (3 horas para vuelos nacionales y 4 horas para internacionales), consultar el pronóstico meteorológico y verificar el estado del vuelo en los canales oficiales antes de desplazarse al aeropuerto.

Finalmente, recomiendan revisar documentación para menores y mascotas y cumplir las normas de seguridad aeroportuaria.

