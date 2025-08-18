Suscribirse

BOGOTÁ

Plan retorno en Bogotá, en vivo: así está la movilidad en la ciudad, hoy lunes 18 de agosto

De 12:00 m. a 4:00 p. m. solo pueden ingresar a la ciudad vehículos con placa par.

Redacción Nación
18 de agosto de 2025, 11:32 a. m.
Vía en Bogotá
Tránsito realizará controles en las entradas y salidas de la ciudad, así como en vías internas. | Foto: Cuenta en X: @BogotaTransito

Actualizaciones

Avanza la movilidad en Bogotá tras el último día del puente festivo de la Asunción de la Virgen. De acuerdo con el Distrito, se proyecta el ingreso a la ciudad de 1,19 millones de vehículos.

Los conductores deben tener en cuenta que hoy lunes, 18 de agosto, funciona el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

“Para aportar a una movilidad más eficiente, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hará ajustes en los tiempos de los semáforos, activará intermitencias semafóricas en la autopista Sur (en colaboración con las autoridades de Soacha) e implementará el reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad", recordaron desde el Distrito.

SEMANA le cuenta en vivo cómo está la movilidad en Bogotá en medio del plan retorno.

Horarios del pico y placa regional

Los conductores deben tener en cuenta que, de 12:00 m. a 4:00 p. m., se permite el ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Entre tanto, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar únicamente a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

En desarrollo.

