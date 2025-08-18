Suscribirse

Bogotá

Plan retorno en Bogotá, en vivo: reportan flujo vehicular bajo en los corredores de ingreso a la ciudad

De 12:00 m. a 4:00 p. m. solo pueden ingresar a la ciudad vehículos con placa par.

Redacción Nación
18 de agosto de 2025, 11:32 a. m.
Algunos punto de ingreso a Bogotá, este lunes, 18 de agosto.
Algunos puntos de ingreso a Bogotá, este lunes, 18 de agosto. | Foto: Movilidad Bogotá

Actualizaciones

Avanza la movilidad en Bogotá tras el último día del puente festivo de la Asunción de la Virgen. De acuerdo con el Distrito, se proyecta el ingreso a la ciudad de 1,19 millones de vehículos.

Los conductores deben tener en cuenta que hoy, lunes 18 de agosto, funciona el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

“Para aportar a una movilidad más eficiente, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hará ajustes en los tiempos de los semáforos, activará intermitencias semafóricas en la autopista Sur (en colaboración con las autoridades de Soacha) e implementará el reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad”, recordaron desde el Distrito.

SEMANA le cuenta en vivo cómo está la movilidad en Bogotá en medio del plan retorno.

Vía al Llano con horario reversible durante el Plan Retorno

La Secretaría de Transporte informó que la vía al Llano operará con un esquema de horario reversible en el marco del Plan Retorno. A partir de las 2:00 p. m. se realizará el cierre en el sentido Bogotá–Villavicencio, para habilitar desde las 3:30 p. m. y hasta las 10:00 p. m. el tránsito en sentido Villavicencio–Bogotá.

Esta medida busca facilitar el ingreso de los vehículos que regresan a la capital tras el último día del puente festivo.

Gobernador de Cundinamarca pide tomar vías alternas

El gobernador Jorge Emilio Rey pidió a los conductores que, si su trayecto lo permite, eviten tomar la Autopista Sur y opten por rutas alternas como Girardot – La Mesa – Mosquera, para ingresar por la calle 13 o la calle 80.

Lo anterior, debido a que las obras de TransMilenio fases II y III en Soacha han generado afectaciones en la movilidad sobre la Autopista Sur.

Lluvias en la tarde

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó esta mañana de lunes 18 de agosto que en horas de la tarde podrían presentarse lluvias ligeras en localidades como Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes de tránsito.

Accidente en la localidad de Engativá

Se presenta un accidente entre un camión y un bus zonal que impactan con vivienda, en la carrera 69Q con calle 77, sentido sur-norte.

Reportan flujo vehicular bajo en los corredores de ingreso

Desde la Secretaría de Movilidad informan que hay bajo flujo vehicular en las principales vías de ingreso a Bogotá.

No obstante, piden a los conductores tener precaución, dado que llueve en algunos puntos de la ciudad.

Recomendaciones en vía Bogotá - La Calera

El Distrito recordó que es de prioridad ciclista la vía Bogotá - La Calera. Por lo tanto, entregaron unas recomendaciones a través de un video a los conductores, en medio del plan retorno:

Horarios del pico y placa regional

Los conductores deben tener en cuenta que, de 12:00 m a 4:00 p. m., se permite el ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Entretanto, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar únicamente a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

En desarrollo.

Noticias Destacadas

