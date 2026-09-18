Polémica en redes sociales por semáforo frente a Titán Plaza en Bogotá: “genera riesgo para peatones y empeoró todo”, dice Concejal

La instalación fue pensada como una solución temporal mientras se construye una nueva estructura para peatones y ciclistas, pero el cambio no convence a todos. En redes sociales aparecieron reclamos por las condiciones en las que ahora deben cruzar uno de los corredores más transitados de Bogotá.

Bogotá instalará un nuevo semáforo en una de sus glorietas más transitadas: así cambiará la movilidad

La polémica volvió a aparecer alrededor del semáforo instalado sobre la avenida Boyacá, frente al centro comercial Titán Plaza, en Bogotá. Esta vez fue Humberto ‘Papo’ Amín, presidente del Concejo de Bogotá y concejal del Centro Democrático, quien cuestionó públicamente la medida y lanzó un llamado a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

“No es China ni Japón. Es Bogotá en la Avenida Boyacá frente al Centro Comercial Titán Plaza”, escribió Amín en su cuenta de X, donde aseguró que el semáforo “en nada ayuda” y que habría empeorado las condiciones para peatones y ciclistas.

Según el concejal, quienes intentan cruzar la avenida quedan “en la mitad de la vía”, una situación que, en su opinión, representa un riesgo para su integridad. El mensaje fue dirigido a la Secretaría Distrital de Movilidad y rápidamente abrió una nueva discusión sobre la intervención.

La estructura actual fue desmontada como parte del proyecto para construir un nuevo puente bici-peatonal en la zona. La Secretaría de Movilidad ya había respondido a una reclamación ciudadana sobre el cambio y explicó que la intervención está relacionada con la construcción del nuevo ‘ciclopuente’ de la avenida Boyacá.

El proyecto busca reemplazar la infraestructura anterior por una estructura de mayor capacidad para peatones y ciclistas. De acuerdo con información del Distrito, el nuevo puente permitirá eliminar el paso semafórico una vez entre en funcionamiento.

Obra puente Titán Plaza Foto: Alcaldía de Bogotá / API

Es precisamente ese periodo de transición el que genera opiniones divididas.

Mientras algunos usuarios respaldaron la crítica y cuestionaron la manera en que quedó organizado el cruce, otros pidieron paciencia. Uno de los comentarios señaló que el semáforo está relacionado con la construcción del nuevo puente y que, “aunque la situación resulta incómoda, se trata de una intervención que busca mejorar la zona”.

La discusión también se suma a otras críticas recientes relacionadas con obras y cambios en la movilidad de Bogotá. Entre ellas aparece la nueva semaforización de la glorieta de la calle 63 con carrera 50, que comenzará a operar el 20 de septiembre.

El nuevo semáforo estará en la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

En ese punto, la Secretaría de Movilidad sostiene que la intervención busca ordenar los flujos vehiculares y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas. Un estudio citado por la entidad encontró que entre 2023 y 2025 hubo 19 personas lesionadas en siniestros viales en esa intersección.

Así, mientras el Distrito defiende las intervenciones como parte de soluciones de movilidad y seguridad, en redes sociales crece el reclamo de ciudadanos que cuestionan los efectos que tienen las obras mientras permanecen en ejecución.

En el caso de Titán Plaza, la solución definitiva dependerá de la entrada en funcionamiento del nuevo puente, que está diseñado precisamente para retirar el semáforo y facilitar el cruce de peatones y ciclistas.