Policía capturó 5 personas que tenían secuestrado a un hombre tras pedir un servicio de transporte por aplicación en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la liberación de un hombre que había sido secuestrado este fin de semana, luego de pedir un servicio de transporte a través de una aplicación, y anunció la detención de sus captores.

Policía ubicó carro rojo en el que se movilizaban delincuentes que robaron una familia en el norte de Bogotá: hay dos capturados

De acuerdo con las autoridades, cinco hombres fueron capturados en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, tras determinar que tenían secuestrado a un hombre, por quien exigían 20 millones para su liberación.

En menos de 24 horas las autoridades montaron un operativo “relámpago” en la ciudad, logrando ubicar en tiempo récord a la víctima al interior de una vivienda en esta localidad en el sur de la ciudad.

La investigación reveló que estos sujetos solicitaron un servicio de transporte a través de una aplicación móvil y posteriormente retuvieron al ciudadano para exigir a sus familiares una cuantiosa recompensa.

A través del GPS del vehículo de la víctima se logró ubicar el lugar exacto donde se encontraba secuestrado. Allí, las voces de auxilio permitieron a los uniformados ingresar al lugar, con la autorización del propietario.

Entre las cinco personas capturadas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, se encontraban tres colombianos y dos de nacionalidad extranjera.

Los sujetos tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, ya que en el lugar se incautó un arma de fuego.

El ciudadano liberado se encuentra en un centro asistencial donde, debido a una herida causada por arma de fuego por parte de estos delincuentes, recibe atención médica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó el operativo “relámpago” que se montó para rescatar a un ciudadano e hizo un llamado a la ciudadanía.

El alto oficial invitó a los ciudadanos que hayan podido ser víctimas de estos delincuentes a suministrar cualquier tipo de información a través de la línea 123, con el fin de fortalecer el proceso de investigación.

Este era el vehículo en el que se movilizaba la víctima de secuestro en el sur de Bogotá. Foto: Policía

La captura de este sábado se suma a la ubicación de un carro rojo en el que se movilizaban los delincuentes que protagonizaron un violento robo a una familia en el norte de Bogotá el pasado 27 de marzo en el norte de la ciudad.

Las autoridades ubicaron el pasado jueves el carro en la localidad de Ciudad Bolívar, donde también capturaron a 2 personas presuntamente vinculadas con los hechos.

Las autoridades establecieron que el automóvil, un Mazda rojo, tenía placas falsas y había sido hurtado el 23 de marzo de 2026 en la localidad de Barrios Unidos.