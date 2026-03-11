Cada día, varios sectores de Bogotá enfrentan cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, pues se llevan a cabo trabajos de mantenimiento o reparación de las redes de agua potable para mejorar el servicio para la comunidad. Ante la situación, la Alcaldía detalla los barros que no tendrán agua por ciertas horas.

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Así las cosas, estas son las zonas de Bogotá que no tendrán agua potable el jueves 12 de marzo

En la localidad de Chapinero, el barrio que lleva el mismo nombre, que va desde la calle 60 a la 72 y entre la carrera 7 a la 13, no tendrá agua desde las 9 de la mañana hasta por 24 horas.

En la localidad de Kennedy, los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Provivienda Oriental y Carvajal, enfrentarán cortes desde las 7 de la mañana, y durarán hasta 27 horas.

La mayoría de los cortes duran 24 horas. Foto: Julián Mora

Mientras que en los barrios Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito (parcial) se irá el agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

En Puente Aranda, en los barrios Estación Central e Industrial Centenario se irá el gua a partir de las 7 de la mañana hasta por 27 horas.

En Suba, los barrios Campanella, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés y Salitre Suba, quedarán sin agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

En Ciudad Bolívar, los barrios Casablanca, Candelaria Cuarta Etapa, Candelaria La Nueva, Rincón de los Ángeles y Universidad Distrital quedarán sin el servicio a partir de las 10 de la mañana y puede volver hasta 24 horas después.

En la localidad de Usme, en los barrios Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa, Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme y Piedra Herrada se irá el agua desde las 3 de la tarde hasta por 10 horas.

La administración aconseja recolectar agua antes del corte programado. Foto: Getty Images

Recomendaciones para los cortes de agua

La Alcaldía de Bogotá, en su comunicado oficial, aconseja a las personas afectadas que:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.