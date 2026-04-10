Pronóstico del clima en Bogotá hoy, 10 de abril: entre mañana seca y tarde con llovizna

Bogotá tendría este día un clima cambiante, de esos que obligan a no confiarse.

Aunque la mañana arranca tranquila y sin lluvias, el reporte oficial del convenio Ideam-Idiger advierte que en la tarde y el inicio de la noche aparecerían lloviznas en varios sectores de la ciudad.

Esta variación se presentará en medio de temperaturas frescas que oscilarán entre los 11 °C y los 20 °C.

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Un día que se transforma con el paso de las horas

El comportamiento del clima en la capital sigue la línea de una jornada típica de transición.

Durante la madrugada, la ciudad se mantiene bajo condiciones secas en la mayor parte del territorio, con un ambiente frío que marca una temperatura mínima estimada en 11 °C.

Esa sensación de estabilidad se extendería a las primeras horas del día, cuando el cielo estaría entre parcial y mayormente nublado, pero sin lluvias significativas.

Sin embargo, el escenario cambia con el avance de la jornada.

En horas de la tarde comenzarían a aparecer lloviznas y lluvias de carácter ligero, especialmente en sectores del norte y occidente de Bogotá.

Localidades como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón son las que tienen mayor probabilidad de registrar estas precipitaciones.

Aunque se prevé que estas lluvias no sean intensas, sí podrían generar incomodidad en la movilidad y una sensación térmica más baja.

La temperatura máxima del día se ubicará alrededor de los 20 °C, lo que mantiene el ambiente templado, pero con variaciones marcadas dependiendo de la presencia de nubes y lluvias.

En el inicio de la noche, las precipitaciones ligeras podrían continuar, concentrándose nuevamente en zonas como Engativá, Suba y Usaquén, antes de una eventual disminución de la actividad.

Noche fría y con lloviznas en Bogotá, con cielo nublado y humedad persistente en varios sectores de la ciudad. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Recomendaciones para enfrentar el clima del día

Con este panorama, lo más sensato es salir preparado para cambios repentinos.

Llevar paraguas o impermeable no sobra, incluso si la mañana arranca seca, porque las lluvias pueden aparecer sin mucha advertencia en la tarde.

También es clave optar por ropa en capas, ya que el contraste entre el frío de la madrugada y el ambiente más templado del día puede sentirse bastante.

Para quienes se movilizan en la ciudad, conviene anticipar posibles retrasos en horas de la tarde, especialmente en zonas donde se esperan lluvias.

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Y aunque no se trata de precipitaciones fuertes, sí es recomendable mantener precaución en vías húmedas.

En resumen, Bogotá tendrá un día de esos impredecibles: comienza tranquila, pero termina con paraguas en mano.