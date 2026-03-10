Bogotá y los municipios de la Sabana tendrán este 10 de marzo una jornada mayormente nublada con lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche, de acuerdo con el pronóstico meteorológico divulgado por el Ideam.

El reporte indica que la capital amaneció con cielo nublado y precipitaciones ligeras en algunos sectores, particularmente en zonas del suroriente como Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe.

Durante la mañana se esperan condiciones nubosas con intervalos de lloviznas o lluvias ligeras en distintos puntos de la ciudad.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitaciones aumentará.

Para la tarde se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias sectorizadas que podrían intensificarse en varias localidades de la capital.

Este es un comportamiento típico de la temporada lluviosa que comienza a consolidarse en la región andina durante marzo.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día.

En Bogotá se espera una temperatura mínima cercana a los 10-12 °C en horas de la mañana y una máxima aproximada de 19 °C en la tarde, valores habituales para esta época del año en la ciudad.

Así estará el clima en la Sabana de Bogotá

En los municipios cercanos a la capital como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha, Mosquera y Funza, el comportamiento del clima será similar, con cielos nublados, ambiente frío y lluvias ligeras o moderadas durante la tarde.

Estas condiciones se explican por la presencia de alta humedad y nubosidad sobre el centro del país, lo que favorece la formación de precipitaciones en horas de la tarde y la noche en gran parte de la región andina.

En municipios de la Sabana de Bogotá, como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Soacha, se prevén condiciones meteorológicas similares a las de la capital.

Se presentará un cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias durante la tarde, según reportes del Ideam y el sistema de monitoreo del Idiger.

Panorama del clima en Bogotá y municipios de la Sabana para hoy, con cielo mayormente nublado y lluvias previstas en la tarde y noche, según el pronóstico del Ideam y el sistema de monitoreo del Idiger. Foto: Ilustración hecha por Chat GPT para Semana

Recomendaciones ante el tiempo inestable

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con tiempo, portar impermeable o sombrilla y mantenerse atentos a los reportes oficiales del Ideam y de los sistemas de monitoreo de Bogotá.

También se recomienda precaución en sectores propensos a encharcamientos o deslizamientos, especialmente en áreas cercanas a quebradas o zonas de ladera, donde las lluvias persistentes pueden aumentar el riesgo.

El Ideam continuará monitoreando las condiciones atmosféricas en la región andina y actualizará los pronósticos conforme evolucionen las lluvias durante la semana.