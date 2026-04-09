El clima en Bogotá estará marcado por una combinación de nubosidad variable y predominio de tiempo seco durante este jueves, según el más reciente pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger.

Habrá temperaturas frescas y baja probabilidad de lluvias generalizadas.

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Así evolucionará el clima en Bogotá durante el día y la noche

La capital del país vivirá una jornada climática relativamente estable, con condiciones que favorecen el tiempo seco en la mayor parte del día, aunque con presencia constante de nubosidad.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, permitiendo algunos intervalos de sol, pero sin cambios bruscos en la temperatura ni precipitaciones significativas.

Hacia la tarde, el panorama mostrará una ligera variación.

Se espera un aumento en la nubosidad, pasando de parcial a mayormente nublado, aunque el tiempo seco seguirá siendo predominante.

Sin embargo, el reporte advierte que no se descartan lluvias sectorizadas, especialmente en zonas del occidente de la ciudad, un comportamiento típico en jornadas donde la humedad se concentra de forma irregular sobre la sabana.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 19 °C, manteniendo el ambiente fresco característico de la ciudad.

Durante la noche, las condiciones tenderán nuevamente a estabilizarse.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias, lo que permitirá una sensación térmica constante sin descensos abruptos.

Este comportamiento se mantendrá durante la madrugada, cuando se espera un cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco, con una temperatura mínima cercana a los 9 °C.

Esta variación climática responde a patrones habituales en la región andina, donde la interacción entre nubosidad, radiación solar y humedad genera variaciones a lo largo del día sin necesariamente traducirse en lluvias continuas.

Clima en Bogotá: cielos parcialmente nublados aunque predomina el tiempo seco. Foto: Getty Images

Aun así, las autoridades recomiendan no bajar la guardia, especialmente en sectores donde pueden presentarse precipitaciones aisladas.

En ese contexto, expertos sugieren a los ciudadanos planificar sus actividades con cierta flexibilidad.

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Aunque el día será mayormente seco, llevar una chaqueta ligera o un paraguas puede ser una medida útil ante cambios repentinos, sobre todo en horas de la tarde.

También se recomienda precaución en la movilidad, ya que incluso lluvias leves pueden afectar la fluidez del tráfico en corredores clave de la ciudad.

Para quienes realizan actividades al aire libre, la mañana y parte del mediodía serán los momentos más favorables, mientras que en la tarde conviene estar atentos a posibles variaciones del clima, especialmente en el occidente de Bogotá.