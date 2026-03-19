Protestas afectaron la movilidad en este sector de Bogotá este jueves 19 de marzo

Hacia las nueve de la noche de este jueves, 19 de marzo, culminaron las concentraciones ciudadanas que alteraron el flujo vehicular en el centro de Bogotá.

Luego de Medellín, la movilización indígena llegará a Bogotá; así lo confirmó el Distrito

Los reportes iniciales de las autoridades de tránsito se emitieron a las seis de la tarde, momento en el cual se registró el inicio de una movilización protagonizada por estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El grupo de manifestantes inició su recorrido sobre el corredor de la Carrera Séptima con Calle 34, avanzando en sentido norte-sur.

#GestiónDelTráfico



[06:04 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en el corredor de la Carrera 7 con calle 34, sentido Sur - Norte, por manifestación que avanza en contravía.



Ruta alterna: Av. Circunvalar.



Grupo Guía realiza cierres viales y desvía los vehículos. pic.twitter.com/BFnhJw6SDq — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 19, 2026

Así avanzaron las manifestaciones

Conforme avanzó la jornada, la agrupación estudiantil se desplazó sobre el trazado vial del centro de la ciudad. Hacia las siete de la noche, los manifestantes establecieron un plantón en la intersección de la Carrera Séptima con Calle 28, configurando un plantón sobre la calzada.

Desde ese instante, las plataformas de monitoreo de la Secretaría de Movilidad confirmaron el cierre de la vía, lo que requirió la intervención de los equipos de gestión de tráfico y del personal de convivencia del Distrito para canalizar los desvíos.

#GestiónDelTráfico



[07:15 p.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en el corredor de la Carrera 7 con calle 28, por bloqueo.



🔵Ruta alterna: Av. Circunvalar.



❌Cierre preventivo en la Carrera 7 con calle 26.



👮‍♂️Grupo Guía y Tránsito gestionan el tráfico en la zona. https://t.co/bwc3OTaUW2 pic.twitter.com/xpSMBPtA5X — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 20, 2026

Las exigencias del cuerpo estudiantil

Las motivaciones detrás de esta jornada responden a una serie de peticiones que el sector estudiantil ha expuesto ante las instancias directivas durante la última semana.

Las solicitudes se centran en presuntas irregularidades administrativas al interior de la institución de educación superior. Los voceros de la manifestación señalaron una falta de democracia universitaria y exigieron mecanismos de transparencia en los procesos de elección de las mesas directivas.

Adicionalmente, los participantes elevaron cuestionamientos formales contra la actual administración de la universidad, fundamentando su protesta en una supuesta “mala gestión” de los procesos institucionales.

#GestiónDelTráfico



[07:55 p.m.] #AEstaHora | Manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en el corredor de la Carrera 7 con calle 28.



📲 Únete ahora a nuestro canal de WhatsApp haciendo clic en el enlace👉🏻 https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/8gz9gr8yte pic.twitter.com/fop6R5ZiiR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 20, 2026

Afectaciones viales

La ocupación temporal de la Carrera Séptima, uno de los ejes viales de conexión en la ciudad, generó alteraciones en la dinámica de transporte. El impacto recayó sobre la operación del sistema de transporte masivo TransMilenio. Las flotas de buses duales registraron suspensiones temporales en sus rutas.

La contingencia en el transporte público se mantuvo hasta las 20:00 horas, momento en el cual los operadores del sistema reportaron la habilitación del paso de los vehículos con dirección al sur, específicamente en el tramo de la Carrera Séptima que conecta con la troncal de la Carrera Décima.

Los conductores de vehículos particulares que transitaban por la zona tuvieron que recurrir a rutas alternas para sortear el cierre. Esta modificación en los trazados alteró los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos tras finalizar sus jornadas laborales.

Finalmente, las autoridades emitieron un reporte de normalidad a las 21:00 horas. A esa hora se confirmó el levantamiento del plantón, la evacuación de los manifestantes y la recuperación del flujo vehicular regular en el corredor.