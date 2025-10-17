Un cámara de seguridad registró los instantes en que una camioneta descendió por una vía lateral y terminó dentro de un caño en el barrio La Alhambra, en la localidad de Suba.

En el vehículo iba Mario Rodríguez Jácome, un hombre de 85 años, que murió ahogado tras quedar atrapado mientras el agua lo arrastraba.

En la imagen se ve la camioneta ingresando al caño | Foto: Noticias Caracol

Según el testimonio de su familia, entregado a Noticias Caracol, junto al video de cámaras de seguridad, Rodríguez había salido de un almuerzo y llevó a su familiar hasta su apartamento. Al regresar, en medio de un fuerte aguacero, se desorientó y tomó una vía que, según las imágenes, no estaba señalizada y conducía directamente hacia el caño.

La hija de la víctima, Carolina Rodríguez, relató que en la última llamada su padre dijo “se me está llenando el carro de agua, por favor ayúdenme”.

El video muestra a varios vehículos transitando por la vía principal, mientras la camioneta, identificada por la familia como una BMW azul, se desvía por una entrada aledaña y desaparece en el cauce.

#Colombia | Una semana después del accidente donde Mario Rodríguez, de 85 años, murió tras caer a un caño con su vehículo al norte de Bogotá, su hija narró los dolorosos momentos que atravesaron. Noticias Caracol obtuvo un video en el que se observa el momento del siniestro.… pic.twitter.com/I0fdsapaS8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 17, 2025

Testigos que pasaron por el sitio no habrían advertido de inmediato lo ocurrido.

La familia plantea que factores como la lluvia, el nivel alto del agua en el caño y la supuesta ausencia de señalización clara en la vía, pudieron contribuir a que el conductor se equivocara de recorrido y no reconociera el peligro hasta que fue demasiado tarde.

Carolina dijo, además, que tras la llamada de auxilio, sus familiares salieron a buscarlo y que fue un domiciliario quien, al llegar al CAI, les contó que había grabado el vehículo hundiéndose.

Los equipos de rescate llegaron al lugar varias horas después, cuando el nivel del agua había bajado parcialmente. La camioneta fue localizada y extraída del caño en la noche; según versiones de la familia, el proceso de sacar el vehículo se prolongó hasta pasada la medianoche.

El cuerpo de Rodríguez fue hallado en las sillas traseras, lo que indica que intentó salir del automotor sin lograrlo. Bomberos y Policía trabajaron en la recuperación del vehículo y la eventual extracción del cuerpo.

Además de la hipótesis sobre la señalización, han circulado versiones sobre la salud y las condiciones del conductor, pero la familia aseguró que Mario Rodríguez estaba en buen estado de salud y que conducía con normalidad ese día. La información sobre su vida laboral y su perfil indica que fue director ejecutivo en una empresa inmobiliaria y ocupó cargos de recursos humanos en empresas del sector industrial.