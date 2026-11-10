Se conoce el último audio que Ramsés Vargas habría enviado antes de aparecer muerto en Bogotá: habla de más de $100 millones

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué pasó con Ramsés Vargas Quevedo, el joven de 27 años que fue encontrado muerto en el barrio El Paraíso, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Él era Ramsés Felipe Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno que fue hallado muerto en los cerros orientales de Bogotá

Una nueva pista se suma al caso: se conoció el que sería el último audio de la víctima antes de que perdiera comunicación con su familia y, horas después, fuera hallado sin vida el pasado viernes 6 de noviembre.

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, el graduado del colegio Gimnasio Moderno se desplazaba en su camioneta rumbo a una finca a las afueras de la capital del país.

Sin embargo, de un momento a otro no le volvió a responder a sus allegados, especialmente a su mamá, desatando gran preocupación. Posteriormente, el joven fue encontrado muerto y, al parecer, presentaba una herida por arma de fuego en su cabeza.

Ramsés Felipe Vargas Foto: A.P.I.

Ahora, en medio de la investigación que se adelanta apareció un audio en el que Vargas Quevedo habla de intentar recoger una gran cantidad de dinero. El material fue revelado por City Tv y supuestamente la víctima se lo envió a un conocido.

“Ahí vamos enchicharronado buscando para pagar la plata del triplehijue**** que haciendo el conteo suma como más de 100 millones de pesos. Justamente lo acosaba para eso, para ver qué se ha sabido, aunque yo sé que eso no depende de usted”, se le escucha decir.

Habló la novia de Ramsés Felipe Vargas, el hombre asesinado en Chapinero; mencionó “venganza”

Otro punto importante del caso es que si bien el cuerpo fue encontrado, no hay rastro alguno de la camioneta del joven ni de sus celulares, por lo que hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó y los motivos que hay detrás del crimen.

A partir de estos elementos se manejan por el momento dos hipótesis principales: la primera apunta a que todo podría tratarse de un robo, mientras que la segunda señala un posible ajuste de cuentas por dinero.

No obstante, hasta el momento ninguna de las dos ha sido confirmada por parte de las autoridades, por lo que las investigaciones avanzan para esclarecer el hecho en su totalidad y saber quiénes están detrás de lo ocurrido.