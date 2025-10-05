Se conoce video del momento exacto en el que policía mató a ladrón que intentó robarlo: sacó su arma y le disparó

La inseguridad en Bogotá no para y en las últimas horas se presentó un nuevo caso, pero que tuvo un desenlace fatal para un supuesto delincuente. Todo ocurrió en la mañana de este sábado, 4 de octubre, sobre la Avenida 68 con Avenida Primero de Mayo, localidad de Puente Aranda.

Dos supuestos ladrones intentaron hacer de las suyas y querían robar a un hombre, pero este resultó ser miembro de la Policía Nacional y terminó dando de baja a uno de los involucrados.

Este es el momento en el que el uniformado es interceptado por los delincuentes. | Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

El hecho quedó registrado en un video que muestra los momentos de zozobra que se vivieron en esta zona de la capital durante el robo y después de que el uniformado les disparara a los presuntos delincuentes.

En un principio, se ve que la escena transcurría con normalidad y la víctima caminaba tranquilamente por el andén. En ese momento, uno de los supuestos ladrones se abalanzó sobre él, lo intimidó y lo despojó de sus pertenencias.

Justo al lado, su cómplice lo estaba esperando en una motocicleta para poder huir, mientras que el agresor y el policía, quien estaba vestido de civil, forcejearon por algunos segundos.

Tras esto, el conductor de la moto se subió al andén para recoger a su compañero y huir de la escena del crimen, pero fue allí donde todo cambió. La víctima desenfundó su arma de fuego y les disparó, por lo que ambos cayeron al suelo.

#ATENTOS. Se conoce video del momento en el que es dado de baja uno de los delincuent*s en inmediaciones a la Av. 68 con Primero de Mayo en Bogotá. Víctima estaba armado y se defendió tan y como se ve en las imágenes de seguridad. https://t.co/wTbMubfdyJ pic.twitter.com/eOiyEoxWWe — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 4, 2025

En las imágenes se ve cómo el conductor de la moto quedó herido y se quejaba producto de las lesiones, mientras que su cómplice, al parecer, murió allí mismo porque no reaccionó más.

El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó más detalles de lo ocurrido.

“En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona”, señaló.

El alto oficial confirmó la muerte de uno de los ladrones, mientras que el otro fue trasladado hasta un centro médico. Además, la víctima también resultó herida a la altura de la clavícula, por lo que también necesitó de atención.