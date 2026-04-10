El nuevo programa de ‘Conexión Social’, el cual es una colaboración entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Integración Social, y la operadora de telecomunicaciones ETB, que ayudará a beneficiar a más de 100.000 hogares vulnerables en Bogotá con acceso gratuito a internet fijo.

Si bien muchos ciudadanos de la capital van a recibir estos beneficios, es sumamente importante saber cuándo y cómo serán los momentos de las instalaciones de estos servicios en sus hogares.

Así puede acceder a internet gratis para su casa en Bogotá: las condiciones que debe cumplir

¿Cuándo sabré que instalarán el internet gratis en mi hogar?

Antes de llegar a ser instalado el servicio de internet gratuito en los hogares, el programa mantiene unas condiciones para que se lleve a cabo el proceso, entre ellas la inscripción y validación por parte de los ciudadanos beneficiados.

La operadora ETB informa que lo único que se necesita para realizar la inscripción es presentar la cédula de ciudadanía y tener una copia de un recibo de servicio público del hogar donde vive la persona que desea el servicio.

Tras el momento de la instalación del internet en el hogar, debe estar presente una persona mayor de edad que haga parte del hogar, esto de acuerdo con la conformación registrada en el Sisbén. No se aceptarán personas externas ni terceros que no sean parte de la casa.

Quien deba firmar la instalación debe ser un adulto, mayor de edad, que haga parte del hogar y que no tenga ni haya tenido servicio de internet fijo con otro operador durante un periodo de 6 meses. Si el titular actual del hogar ya ha tenido un servicio reciente, otro integrante mayor del hogar podrá firmar la documentación.

El día siguiente a la validación de requisitos y la firma de documentación, se pasará a la fase de agendamiento para la instalación, contando con la disponibilidad de acuerdo con las franjas autorizadas para el programa: en la mañana (de 7:00 a. m. a 12:00 p. m.) o en la tarde (de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.).

En caso de necesitar cambiar la fecha de instalación, el ciudadano deberá cancelar y reagendar una nueva cita con ETB.

Cabe señalar que la misma entidad de telecomunicaciones revisará si el hogar está en condiciones óptimas para realizar el servicio. Si no encuentra posibilidad de conexión en la vivienda, esta no podrá acceder al beneficio.

¿Qué es ‘Conexión Social’?

‘Conexión Social’ es un programa 100% gratuito que tiene como objetivo reducir los gastos de conectividad en los hogares de la capital, facilitar el acceso a internet en condiciones de vulnerabilidad y contribuir al cierre progresivo de la brecha digital. Adicionalmente, busca fortalecer las oportunidades de acceso a educación, empleo y servicios digitales para la ciudadanía.

Las personas que hagan uso del convenio podrán utilizar sus servicios hasta marzo de 2028. Una vez termine la vigencia del programa, el usuario podrá tomar la decisión de continuar con el servicio.

¿Quiénes son las personas que pueden conseguir estos beneficios?

La iniciativa aclara que solo un grupo determinado será capaz de recibir los servicios del programa. Aquellos que pueden solicitarlo gratis son:

Ciudadanos que residen en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa o Kennedy

Pertenecientes a viviendas de estrato 1 y 2

Clasificados entre los grupos A1 hasta C9

Hogares que tengan viabilidad técnica de fibra óptica de ETB

Todos los interesados deben cumplir con todos los requisitos mencionados. Aquellos que tengan internet de otro operador no podrán acceder a la iniciativa.

No obstante, en caso de que haya un integrante mayor de edad que cumpla con todos los requisitos y que no tenga ni haya tenido servicio durante los últimos 6 meses, esa persona podrá hacer uso del programa, siempre y cuando sea miembro activo del hogar.

¿Cómo se pueden inscribir los usuarios interesados en el programa?

Aquellos que se quieran inscribir en la iniciativa ‘Conexión Social’ deben ir presencialmente a las unidades operativas que cuentan con un punto físico de inscripción o, incluso, recibir una llamada de ETB, la cual se encargará de realizar la inscripción del hogar en el programa.

En caso de no ser contactados por la operadora, los ciudadanos pueden visitar las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social, que estarán disponibles para responder cualquier inquietud.

Otra opción es llamar al 601 371 4000, opción 4, donde podrán gestionar directamente con ETB.

Puntos de inscripción

Localidad de Bosa

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Porvenir - Carrera 100 # 52-24 Sur. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Subdirección Local de Bosa - Calle 73 Sur # 81B-10, barrio Bosa Laureles. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Casa de la Juventud José Saramago – Calle 70 A SUR 81 G 13. Horario de atención: solo los sábados de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Localidad de Kennedy

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Kennedy - Carrera 80 # 43-43 Sur. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Bellavista - Calle 38 Sur # 94 C 29. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Lago Timiza - Carrera 74 # 42G – 52. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Localidad de Suba

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Tibabuyes - Calle 144 # 136A-65. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra - Carrera 125 # 132C-82. Horario de atención: solo los sábados de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Localidad Rafael Uribe Uribe

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Colinas - Carrera 13 B # 31G 40 Sur. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Molinos - Calle 48 P BIS C Sur # 4 - 30. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Samoré - Calle 41A Sur # 31-46. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Localidad en San Cristóbal

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria - Calle 37 BIS B Sur # 2 - 81 ESTE. Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) San Blas - Carrera 3 ESTE # 18A - 57 Sur. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Arborizadora Alta - Calle 70 Sur # 34-05. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Ecoparque - Diagonal 73 C Sur # 57 - 17. Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

• Casa de la Cultura Ciudad Bolívar Arborizadora Baja - Carrera 38 # 59B-43 Sur. Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m