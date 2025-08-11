Secretaría de Educación de Bogotá anuncia medidas para colegios distritales durante los días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

La Secretaría de Educación del Distrito lamentó profundamente el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y expresó sus condolencias a la familia, amigos y allegados del líder político, reconociendo su compromiso y dedicación con la ciudad, especialmente durante su gestión como secretario de Gobierno y concejal.

En atención al Decreto 371 de 2025, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que declara tres días de duelo oficial, la entidad informó que durante este periodo se suspenderán todas las actividades de carácter festivo en los colegios del Distrito.

Sin embargo, aclaró que las clases en las instituciones educativas distritales continuarán con total normalidad: “La Secretaría de Educación se une al sentimiento de dolor que embarga a la ciudad y reitera su rechazo a toda forma de violencia”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

La medida busca rendir homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay y enviar un mensaje de unidad y paz en medio de la conmoción que vive el país tras su asesinato.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su profundo dolor y envió un mensaje de condolencias a los familiares de Miguel Uribe Turbay. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario capitalino destacó las cualidades personales y políticas del fallecido líder.

Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe.



Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor.



En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y… pic.twitter.com/uTr1pTWHGM — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2025

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país ni permitir que los violentos pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia”, afirmó Galán.