Secretos de Operación Kratos, de Abelardo De La Espriella, en Bogotá: SEMANA tiene detalles de las bandas criminales golpeadas

El crimen en Bogotá funciona como una telaraña. Esa es la premisa de la mayoría de los conocedores de las estrategias y el entramado que tienen las principales estructuras criminales que han dominado a la capital y que llegan a cometer un gran número de delitos.

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Hace algunas semanas se llevó a cabo un megaoperativo denominado Kratos, que dejó varios resultados: 172 capturados, de los cuales 104 tenían orden judicial y otros 68 en flagrancia, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y 3 granadas incautadas.

El presidente Abelardo De La Espriella ha liderado un trabajo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la fuerza pública para mejorar la seguridad en la ciudad. Foto: FOTO: PRESIDENCIA

SEMANA accedió a las investigaciones de algunas de las judicializaciones de las bandas capturadas y desmanteladas dentro del operativo. Fueron nueve en total: Dolphins, Illimani, Los Cerros, Centro, Los Ingenieros, Before, Caminantes, Tren de Aragua y Usurpadores.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, aseguró que Kratos es parte de los bloques operacionales de seguridad urbana del sur de Bogotá, que ha diseñado el Gobierno De La Espriella. Su intención es continuar con nuevas intervenciones denominadas Kratos 2 y Kratos 3.

“Se tienen ubicados e identificados algunos actores criminales que delinquen en otras localidades de Bogotá. Kratos impactó ocho localidades y 27 barrios. Por eso seguiremos adelantando labores de inteligencia y policía judicial en el marco del bloque operacional de seguridad urbana para intervenir en otros sectores. La orden del señor presidente es extender estas acciones a todas las jurisdicciones de Bogotá”, precisó Cristancho.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que el operativo Kratos permitió intervenir ocho localidades y 27 barrios. Además, anunció que las autoridades adelantarán nuevas acciones, denominadas Kratos 2 y Kratos 3, para llegar a otros sectores de la ciudad. Foto: Lina Gasca

Los ingenieros

La Policía logró desarticular a este grupo delincuencial, responsable de delitos como homicidio, tortura, instrumentalización de menores, extorsión y desplazamiento forzado en el sur de Bogotá. Su principal área de operación era Usme y, tras el operativo, fue capturado su cabecilla, alias Picolino.

Las investigaciones arrojaron que la estructura ejercía un control social y económico represivo en barrios vulnerables de la localidad de Usme, tales como Compostela, Tocaimita, San Isidro, El Refugio y Polígono 194, entre otras áreas cercanas.

La banda Los Ingenieros ejercía un control violento en sectores de Usme, donde intimidaba a los habitantes, instrumentalizaba menores de edad y recurría al despojo de viviendas informales para ampliar sus actividades ilegales. Foto: FOTOS: SUMINISTRADO A SEMANA API

La banda operaba en su mayoría en entornos escolares y deportivos, exponiendo a niños y a jóvenes al reclutamiento forzado, el consumo y la intimidación. Su financiación partía de varios ejes. El primero era la venta y distribución al menudeo de estupefacientes. El segundo, la comercialización ilegal de terrenos en zonas informales. Y el tercero, cobros arbitrarios e ilegales por el acceso a servicios públicos básicos y seguridad comunitaria.

Los investigadores lograron determinar que su origen estructural se dio en el departamento del Chocó, manteniendo alianzas estratégicas con el GDCO Los Mexicanos y el ELN, lo que explica su nivel de organización y violencia, altamente desarrollados.

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Son cerca de 40 las víctimas directas afectadas con la operación de la estructura. Es más, hubo un hecho aterrador conocido por los investigadores, pues uno de los integrantes de la banda le mutiló la mano a una mujer en el sector de Compostela, además de tres dedos de la mano izquierda, luego de que esta se resistiera al despojo forzado de su vivienda informal.

Durante su captura se incautó un arma de fuego, un chaleco balístico, 30 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína y 50 gramos de marihuana destinados al microtráfico. Además, fue abatido uno de sus integrantes, alias Andresito, quien al verse rodeado optó por dispararles a las autoridades.

El crimen dejó de funcionar a través de pequeñas bandas y se convirtió en una compleja red de organizaciones que tercerizan actividades ilegales en Bogotá. Foto: FOTOS: SUMINISTRADO A SEMANA API

Los Dolphins

La banda tenía como epicentro de operación el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Allí presuntamente instrumentalizaban a adolescentes de 14 y 15 años para que prestaran servicios sexuales, utilizando documentos de identificación falsos y proporcionando lugares donde se llevaban a cabo estas actividades sexuales. De hecho, tenían una casa que funcionaba bajo la fachada de un motel.

De la banda fueron capturadas cuatro personas, posteriormente judicializadas y enviadas a la cárcel por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad.

El Tren de Aragua: ¿cuál es su estado actual?

Esta megabanda y organización criminal de origen venezolano, que llegó a Colombia tras la pandemia por covid-19, en 2020, ha tenido un fuerte impacto en la seguridad y en la transformación de los grupos delincuenciales. En los últimos meses, el grupo ilegal estaba concentrado en las localidades de Kennedy y Engativá.

Su modus operandi era el de coordinar hurtos a establecimientos de comercio para posteriormente extorsionar a comerciantes y al gremio de bicitaxistas. Asimismo, exigían a cada negocio un pago mensual de 200.000 a 400.000 pesos a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas o la de sus familias.

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Entre los capturados se encuentra alias Rosmer, un gran brazo de la estructura, pues coordinaba los hurtos y el cobro de dinero. También capturaron a Yoiber, quien intimidaba directamente a las víctimas para obligarlas a efectuar los pagos de estas extorsiones. Fueron procesados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir y serán recluidos en una cárcel.

De las nueve bandas, se lograron desarticular cuatro. Además de Dolphins, están Los Cerros, Venus e Illimani.

El Tren de Aragua concentraba parte de sus actividades en Kennedy y Engativá, donde coordinaba hurtos y extorsiones contra comerciantes y bicitaxistas. La organización exigía pagos mensuales a cambio de no atentar contra las víctimas ni sus familias. Foto: FOTO: SUMINISTRADO A SEMANA API

SEMANA habló con Andrés Nieto, experto en seguridad y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, quien afirmó que el crimen en la capital funciona como una estructura de telaraña, porque las bandas están articuladas entre sí, pero no responden necesariamente a un solo jefe. No existe una cabeza que controle todas las actividades ilegales de la ciudad.

Las bandas funcionan como empresas que tercerizan servicios criminales. Nieto asegura que desde 2016 empezó a desarrollarse un ‘outsourcing delincuencial’, que básicamente permite que las organizaciones se especialicen en un tipo de actividad criminal y vendan sus servicios a otras bandas. Uno de los ejemplos más grandes es el de alias Camilo, quien coordinaba con diferentes organizaciones para ejecutar actividades criminales específicas.

Bogotá pasó de tener bandas barriales a estructuras que se disputan grandes corredores criminales. Además, luego de este año, tras la intervención del Bronx, se produjo una transformación: varias estructuras comenzaron a disputar los territorios que quedaron disponibles y ese enfrentamiento se extendió hacia el centro y el sur.

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Nieto indicó que en 2015 se hizo el primer inventario de organizaciones delincuenciales y se identificaron 323 bandas, desde pequeños grupos dedicados al cosquilleo hasta estructuras especializadas en microtráfico y otros delitos. Aseguró que el poder económico de las organizaciones fue creciendo a la par de la reducción de las desarticulaciones, que en 2024 llegaron a su nivel más bajo, con solo 64 procesos, pese a que el año anterior fueron 111.

Alias Camilo llegó a mover 2.600 millones de pesos mensuales, solamente por la venta de microdosis, y su estructura llegó a tener 268 puntos de venta de droga, según el relato de Nieto, entre Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha.

Alias Camilo logró convertirse en un poderoso narco en menos de tres años. Según la Fiscalía envió más de 15 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Foto: Fiscalía

Una de las conclusiones que da Nieto sobre cómo hacerles frente a las bandas en Bogotá precisa que no solo basta con hacer operativos y capturar a sus cabecillas, sino que se deben atacar las rentas criminales. Es decir, identificar y desmantelar las fuentes de financiación de las organizaciones: microtráfico, extorsiones, hurto de autopartes y demás actividades ilegales. Esto porque la lógica es sencilla: si se captura a un cabecilla, pero se mantiene intacta la fuente de ingresos, otra persona puede ocupar su lugar y reconstruir la organización, y eso es lo que ha venido pasando desde hace varias décadas.