Debido a que la empresa de energía Enel Colombia interviene varias redes del servicio alrededor de Bogotá, algunos barrios de la ciudad se quedarán sin luz por un par de horas, mientras se desempeñan labores de mantenimiento y arreglos. Consulte si su barrio está en la lista para programar sus actividades sin mayores inconvenientes.

Cortes de luz en Bogotá: consulte si su barrio tendrá suspensiones del servicio el martes 17 de marzo

Barrios de Bogotá que se quedan sin luz el jueves 19 de marzo

En la localidad de Barrios Unidos, el barrio Polo Club (de la carrera 27 a la carrera 31 y entre la calle 84 a la calle 87) se queda sin a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de La Candelaria, el barrio afectado es La Catedral (de la calle 12 a la calle 14 y entre la carrera 6 a l carrera 8), pues allí se suspenderá la energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

La Alcaldía enlistó los barrios que se quedarán sin luz. Foto: Composición SEMANA | Alcaldía de Barranquilla / Getty

En la localidad de Kennedy, en el barrio María Paz se suspende el servicio desde las 9.15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde. En el barrio Patio Bonito se suspende desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y en Tairona se suspende desde la 1 hasta las 5 de la tarde.

En Puente Aranda, en el barrio Centro Industrial hay cortes programados desde las 7:45 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En el barrio Pensilvania hay cortes entre las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en Tejar hay cortes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

En la localidad de Usme, el barrio El Bosque Sur Oriental Rural I se queda sin energía desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y en el barrio Puerta al Llano de Usme no habrá luz a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Los cortes se deben a trabajos de arreglos y mantenimiento. Foto: Cens.

Municipios aledaños de Bogotá que no tendrán luz el jueves 19 de marzo

En Zipaquirá, de la carrera 35 a la carrera 37 y entre la calle 4 a la calle 6 hay cortes programados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En Chía, en el sector Bojacá (de la calle 34 a la calle 36 y entre la carrera 0 a la carrera 2), se suspenderá la luz desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.