Bogotá

¿Sin luz este jueves? Estos barrios de Bogotá y municipios cercanos tendrán cortes de energía el 19 de marzo

Los cortes están programados para horas de la mañana y parte de la tarde.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 9:38 p. m.
Los cortes de luz fueron programados por la empresa Enel Colombia.
Los cortes de luz fueron programados por la empresa Enel Colombia. Foto: Getty Images

Debido a que la empresa de energía Enel Colombia interviene varias redes del servicio alrededor de Bogotá, algunos barrios de la ciudad se quedarán sin luz por un par de horas, mientras se desempeñan labores de mantenimiento y arreglos. Consulte si su barrio está en la lista para programar sus actividades sin mayores inconvenientes.

Cortes de luz en Bogotá: consulte si su barrio tendrá suspensiones del servicio el martes 17 de marzo

Barrios de Bogotá que se quedan sin luz el jueves 19 de marzo

En la localidad de Barrios Unidos, el barrio Polo Club (de la carrera 27 a la carrera 31 y entre la calle 84 a la calle 87) se queda sin a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de La Candelaria, el barrio afectado es La Catedral (de la calle 12 a la calle 14 y entre la carrera 6 a l carrera 8), pues allí se suspenderá la energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

X
La Alcaldía enlistó los barrios que se quedarán sin luz. Foto: Composición SEMANA | Alcaldía de Barranquilla / Getty

En la localidad de Kennedy, en el barrio María Paz se suspende el servicio desde las 9.15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde. En el barrio Patio Bonito se suspende desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y en Tairona se suspende desde la 1 hasta las 5 de la tarde.

Bogotá

Barrios de Bogotá que se quedan sin agua el jueves 19 de marzo: consulte si su sector está en la lista

Bogotá

Daño en obra del Metro de Bogotá afectó el deprimido de la calle 72, ¿qué pasó?

Bogotá

Bogotá tendrá nueva universidad pública en Suba con apertura prevista este año: así avanza el ambicioso proyecto educativo

Bogotá

Metro de Bogotá: estas son las paradas subterráneas de la segunda línea y las fechas clave de las siguientes obras

Loterías

Nuevo plan de premios Lotería de Cundinamarca: así se repartirán los más de $ 28.000 millones

Bogotá

Centro comercial tendrá pantallas de infovuelos en sus instalaciones; visitantes podrán ir a cine mientras esperan su viaje

Vehículos

El preocupante aumento de las cifras de accidentes en Bogotá: las motos lideran la estadística

Bogotá

Revelan cartel de los más buscados en Bogotá por homicidio: está Paola Fernández, buscada por el crimen de Jaime Esteban Moreno

Arcadia

Anuncian recorridos guiados por localidades para conocer el patrimonio cultural de Bogotá; estos son los detalles

Nación

Puntos críticos vía al Llano: ¿Por qué la ANI solicita recursos para la temporada de lluvias?

En Puente Aranda, en el barrio Centro Industrial hay cortes programados desde las 7:45 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En el barrio Pensilvania hay cortes entre las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en Tejar hay cortes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

En la localidad de Usme, el barrio El Bosque Sur Oriental Rural I se queda sin energía desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y en el barrio Puerta al Llano de Usme no habrá luz a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la región se realizarán trabajos de remodelación de redes eléctricas.
Los cortes se deben a trabajos de arreglos y mantenimiento. Foto: Cens.

Municipios aledaños de Bogotá que no tendrán luz el jueves 19 de marzo

En Zipaquirá, de la carrera 35 a la carrera 37 y entre la calle 4 a la calle 6 hay cortes programados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En Chía, en el sector Bojacá (de la calle 34 a la calle 36 y entre la carrera 0 a la carrera 2), se suspenderá la luz desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.