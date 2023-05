Supuesto ladrón atrapado en una ventana de Transmilenio fue capturado, pero quedó en libertad

Los usuarios de Transmilenio lograron detener al presunto ladrón, pero las víctimas no interpusieron la denuncia.

La escena, que para algunos usuarios del sistema Transmilenio y conductores que se movilizaban por la avenida Caracas con calle 19, en pleno centro de Bogotá, resultó pintoresca, dibujó a un hombre, supuesto ladrón, capturado por los ciudadanos que pretendía convertir en víctimas de un robo de celular.

El presunto ladrón quedó atrapado en la ventana del Transmilenio y los usuarios que estaban en el interior del bus no lo soltaban, mientras afuera, otras personas y conductores se acercaban y de manera intercalada, le lanzaban varios golpes, incluso le bajaron el pantalón y quedó semidesnudo.

Este hombre, colgado del Transmilenio, posteriormente fue entregado a la Policía con el ánimo de judicializarlo y llevarlo ante la Fiscalía como presunto responsable de una tentativa de hurto. Sin embargo, nadie se acercó a denunciar los hechos y, al contrario, fue necesario llevarlo hasta un centro médico para atender las lesiones que le quedaron luego de la justicia aplicada por los ciudadanos.

Como no existió la denuncia y él tampoco alcanzó a robar el celular que pretendía sacar por la ventana del bus articulado, quedó en libertad, bastante golpeado, pero en libertad. Los afectados con ese intento de hurto no se acercaron a relatar los hechos y denunciar formalmente al supuesto ladrón, en consecuencia, y aunque existían los videos, no fue posible llevarlo ante los jueces.

Fueron los ciudadanos los encargados de atrapar al supuesto delincuente y fueron justamente ellos, quienes ejercieron justicia por su cuenta, como ocurre en muchos casos en los que advierten, las propias víctimas, es mejor golpear a los delincuentes que esperar a ver cómo las autoridades los dejan en libertad y ellos, de forma descarada, regresan a lo mismo.

Por redes sociales se conocieron las imágenes del hombre atrapado mientras el bus de Transmilenio sigue avanzando y todos en la calle se alternan entre risas y golpes. Enganchado, el presunto ladrón estuvo en la misma posición durante varias cuadras y más adelante fue la actividad de la Policía la que se resaltó al formalizar la captura del hombre.

La Policía hizo una minuciosa identificación del presunto ladrón, mientras debieron prestarle la atención médica necesaria. Un hecho que algunos ciudadanos calificaron de indignante, entender que una persona, aparentemente delincuente, que intenta asaltar a usuarios de Transmilenio, ahora tenga que recibir la atención del Distrito, en lugar que el mazo de la justicia.

Fuentes de la Policía y la Fiscalía aseguraron que, aunque parezca indignante, para los ciudadanos la decisión de dejar en libertad al presunto ladrón, resulta apenas obvio cuando las víctimas, que deberían denunciar, no lo hacen y eso impide avanzar con los procesos judiciales, incluso, lo necesario para obtener medidas de aseguramiento efectivas para sacar de las calles a estos criminales.