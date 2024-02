Video: En imágenes quedó registrada la mujer que es señalada de drogar y robar a un trabajador de Citytv

Cruz usó una aplicación de citas e interactuó con la mujer que se hizo pasar por el nombre de ‘Sofía’, quien le escribió directamente a su número de WhatssApp, algo que le pareció muy raro porque él no había compartido su número y no tenía ese tipo de información publicada en la plataforma.

En ese tiempo se pusieron a jugar parqués y en medio del juego él se desvaneció. Se despertó hasta el domingo y recordó que “estaba lleno de sangre, me levanté asustado, no podía caminar. Como pude bajé a la portería, gateando porque las piernas no me daban”.