Adolescente fue brutalmente apuñalado por cruzar una frontera invisible en Piedecuesta, Santander

Caminar por una zona supuestamente prohibida le costó la vida a un adolescente, de 16 años, en el municipio de Piedecuesta, en Santander. El joven se dirigía hacia su hogar cuando fue abordado y atacado por quienes se creen los dueños de la vía pública.

El menor de salió este de fin de semana de su vivienda para encontrarse con unos amigos y tras culminar la reunión, decidió regresarse caminando pues, la parecer, el trayecto no era lejos. Sin embargo, cuando cruzaba entre los barrios barrio San Juan y Chacarita, los verdugos aparecieron en el camino.

Estas personas, según versiones preliminares, al parecer persiguieron al adolescente y tras alcanzarlo, lo golpearon con palos e incluso le propinaron varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. El joven quedó tendido en vía pública, cerca a un reductor de velocidad, agonizando.

Al parecer, debido a la hora nadie se habría percatado a tiempo de la violenta escena y el adolescente no recibió auxilio. Horas después de la brutal golpiza, el joven fue hallado, tenía la ropa teñida de sangre y estaba sin signos vitales.

“A mi hijo lo persiguieron para matarlo, no es justo que entre ocho personas lo siguieran y me lo asesinaran. Ahí quedó agonizando y nadie le ayudó. Yo lo daba por desaparecido y no fue así, pido justicia porque sé quiénes son los que mataron a mi hijo. Espero que las autoridades los capturen ya que el dolor que sentimos es muy grande”, dijo a Q’hubo la madre del menor.

Las primeras pesquisas indican que este hecho, presuntamente, estaría relacionado con problemas entre jóvenes (parches), en su mayoría menores de edad, del barrio San Juan y los de la ‘municipal’. Estos grupos han creado supuestas fronteras invisibles que hoy los tiene en guerra.

“Es aterrador la cantidad de jóvenes consumidores de estupefacientes en este municipio. Es terrible que ahora la gente no pueda andar libremente porque esos personajes se quieren adueñar de las calles, las calles son libres”, expresó un habitante de Piedecuesta.

Fin de semana violento

En menos de 48 horas asesinaron a cuatro personas en tres sectores del área metropolitana de Bucaramanga, la situación de orden público tiene en alerta a las autoridades policiales y administrativas.

El primer caso ocurrió en el barrio Bucaramanga cuando dos sicarios, quienes se movilizaban en una motocicleta, aparecieron en la calle 67 con carrera 9A. Los sujetos descendieron el vehículo y, posteriormente, por unas escaleras, en busca de la vivienda de su víctima.

Una vez la ubicaron, tocaron la puerta y sin imaginar que era la muerte en persona, un familiar de la víctima abrió. Los sicarios, de forma violenta, ingresaron y en repetidas oportunidades dispararon contra un joven de 19 años, quien fue identificado como Ervin Jovany Zuluaga Castro.

El segundo hecho de sangre ocurrió en el barrio Kennedy, ubicado al norte de la capital santandereana. Allí, la noche del sábado, fue asesinado Elkin Yesid Acero Hernández, de 30 años, quien se encontraba departiendo con amigos en un establecimiento comercial.

La tarde del domingo el sonido de las balas nuevamente retumbó en la capital santandereana, otros dos hombres murieron en un mismo atentado sicarial. Este tercer hecho se registró en la zona limítrofe de los barrios Luz de Salvación y Brisas de Provenza, sur de la ciudad.

Las víctimas departían en el sector cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes les dispararon en varias oportunidades hasta dejarlas sin vida. Uno de los afectados quedó tendido en el andén y el otro cayó en una cañada que está en el sector.