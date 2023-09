Aeropuerto de Yariguíes de Barrancabermeja estaría en riesgo de operaciones por invasores cerca de la pista

“En este momento tenemos en peligro que se cierre el aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja por el asentamiento humano. Si esas personas nos están oyendo, queremos decirles que no solamente está en riesgo la operación aeroportuaria de la ciudad, sino que incluso está en riesgo la vida de ellos mismos ”, detalló Adith Romero, secretario del Interior de Barrancabermeja.

Pese a que la administración municipal ha tratado de cumplir con el desalojo, este no ha sido posible debido a que los habitantes de dicho asentamiento impiden el ingreso de las autoridades

“ Ya iniciamos la parte contractual, oficiamos a la Policía Nacional, porque los intereses particulares no pueden estar por encima de los de la comunidad ”, dijo el secretario Adith Romero.

Así va la carrera por la Alcaldía de Barrancabermeja

Este es el caso de Paul Solórzano García, candidato a la Alcaldía por el Partido Dignidad y Compromiso. Él en uno de sus discursos le dijo a sus seguidores en Barrancabermeja que, si la Policía Nacional no refuerza a sus hombres, estaría dispuesto a reclutar a agentes de seguridad para que blinden al municipio que ya suma 95 muertes violentas en lo que va de 2023.

“Si hay que aumentar los recursos, se aumentan. Si el Gobierno Nacional nos llega a decir que no, esperamos que no sea así, porque todos nos van hablar del aumento del pie de fuerza. Pero si el Gobierno dice que no, pues, entonces vamos a contratar seguridad privada, que es legal; porque la Alcaldía contrata vigilancia privada para las diferentes dependencias. Así que la seguridad privada es algo que nosotros tenemos que hacer”, dijo el candidato en su discurso.