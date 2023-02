Alcalde de Bucaramanga se va lanza en ristre contra la oposición: “Sigue el saboteo de la politiquería”

Durante la noche del jueves, 9 de febrero se reportaron fallas en el alumbrado público de Bucaramanga, capital de Santander. Y, según denunció el secretario de Infraestructura de la ciudad, Iván José Vargas Cárdenas, personas inescrupulosas estarían detrás de esta situación.

Los daños se presentaron específicamente en la carrera 27 y la avenida González Valencia, desde ahí hasta la avenida La Rosita y la calle 48 se vio interrumpido el servicio de energía eléctrica. “¡Dos nuevos hechos de sabotaje a la iluminación! El equipo de alumbrado Bucaramanga atendió las fallas”, aseguró Vargas Cárdenas.

Según el alcalde la oposición estaría dañando el alumbrado público. - Foto: Alcaldía Bucaramanga

Ante esta situación, el acalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas Rey, pidió a las autoridades investigar qué está sucediendo y, además, aseguró que sus opositores estarían detrás de los daños al alumbrado público.

“Sigue el saboteo de la politiquería. Cortan cables del alumbrado público, graban videos denunciando que “no sirve” y luego promueven el discurso de inseguridad. No les importa la ciudad ni la gente, solo sus intereses particulares. Solicito a las autoridades revisar este hecho”, dijo el mandatario de los bumangueses.

Sigue el saboteo de la politiquería. Cortan cables del alumbrado público, graban videos denunciando que “no sirve” y luego promueven el discurso de inseguridad. No les importa la ciudad ni la gente, solo sus intereses particulares. Solicito a las autoridades revisar este hecho. https://t.co/O8ewiI4xL3 — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) February 10, 2023

Las afirmaciones del alcalde Cárdenas Rey, como era de esperarse, no cayeron bien entre los concejales de la oposición, quienes de inmediato le respondieron e incluso lo tildaron de “mentiroso” y “cobarde”.

“Muy cobarde de su parte lanzar esas afirmaciones al aire. De nombres, muestre sus indicios y demos el debate, pero no se esconda detrás de palabras ambiguas”, aseveró el concejal del partido Verde, Carlos Parra.

El daño en el cableado afectó el servicio hasta la Avenida La Rosita y la calle 48. - Foto: Alcaldía Bucaramanga

Por su parte, el concejal Jaime Andrés Beltrán, otro contradictor del alcalde, aseguró que al mandatario le falta liderazgo para gobernar. “Pudo haber ofrecido disculpas a la gente, decir que está superándose el impase, pero no. El alcalde prefirió decir que los que le hacemos oposición vamos con cuchillo en mano cortando cables para grabar videos. El nivel de debate que está ofreciendo es vergonzoso”.

Y agregó que: “Ridículo, mentiroso entienda que está gobernando una ciudad no un kínder. Somos más de 600 mil habitantes que estamos en la desidia, mientras que él con chismes y cifras mentirosas intenta vendernos humo”.

El Alcalde de Bucaramanga es un MENTIROSO, ya no encuentra más excusas para disimular la ineptitud de su gobierno. pic.twitter.com/lft0CgUqqB — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) February 10, 2023

Reclaman que se reabra el jardín infantil del ICBF

En otros hechos, se conoció que cientos de padres de familia de un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga, estaría viviendo una difícil situación.

Pues la comunidad de esta guardería, llamada John F Kennedy, salió a protestar en la mañana de este viernes 10 de febrero, en las instalaciones de la sede, con el fin de exigir que este establecimiento reabra sus puertas para atender a 120 niños entre los 2 y 5 años de edad del sector.

De acuerdo con Rodolfo Luna, miembro de la Junta de Acción Comunal del sector, dio a conocer que durante este 2023 no se han dado clases en este jardín, y se desconocen las causas de su cierre.

Los padres aseguran que no tiene donde dejar a sus hijos. - Foto: Archivo particular tomado de Facebook

“Ya se preguntó y no hay respuesta, pidieron que se hiciera una asociación. Se hizo, pero nada. Un padre fue hasta el ICBF, pero que no le dieron razón ahí en el jardín, dicen que no han recibido el aval para abrir este año y son 120 niños que están en zozobra”, señaló el líder comunal.

Por lo pronto, los padres de familia se encuentran protestando a las afueras de este kínder, ubicado en la carrera 12 con calle 16. Aseguran que no tienen dónde dejar a sus hijos durante el día mientras están en sus jornadas laborales.