Aumentan los accidentes de tránsito por cables atravesados en calles de Bucaramanga

Una grave denuncia reportó un ciudadano de la ciudad de Bucaramanga con relación a los cables atravesados que reposan sobre las calles impidiendo el libre tránsito y, como si fuera poco, son la causa de accidentes viales.

Se conoció que un hecho relacionado con este tema ocurrió el miércoles 15 de junio, cuando un motorizado, identificado como José Alberto, transitaba sobre la calle 33 con carrera 11, en plena zona céntrica de la capital santandereana, y sin darse cuenta resultó en el piso por culpa de los cables sueltos.

Alberto denunció ante el periódico Vanguardia la situación y describió lo sucedido: “Yo iba despacio en la moto, eran como las 4:50 de la mañana, cuando en un segundito, me caí contra el piso, me raspé la mano y se me torció la dirección de la moto. No supe qué pasó, pero apenas me caí, llegaron dos hombres a preguntarme qué me había pasado. En ese momento otro hombre en moto que iba por el mismo camino, me ayudó a levantar y hasta me dijo que me acompañaba hasta el trabajo, porque de pronto esa estrategia del cable era para robarme”.

Ante esta situación, SEMANA consultó a la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc) para esclarecer lo sucedido frente a este hecho, que pone en alerta a los ciudadanos, quienes temen que sea una nueva modalidad de robo.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de información o denuncia por casos similares a los que manifiesta el ciudadano, tampoco se ha reportado esto como una nueva modalidad que estén utilizando los delincuentes para cometer sus fechorías”, aseguró la Mebuc.

Por su parte, las autoridades dieron a conocer que estarán haciendo monitoreo constante en la zona para verificar la situación. Así mismo, invitaron a los bumangueses a denunciar cualquier delito, infracción o intento de hurto con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Motociclista falleció en trágico accidente en Bucaramanga

Las imprudencias viales siguen cobrando vidas en las carreteras del departamento de Santander. En esta ocasión, un joven de 20 años falleció luego de protagonizar un terrible accidente de tránsito en la ciudad de Bucaramanga, en donde también resultó lesionada una mujer.

El siniestro ocurrió en la Avenida Quebradaseca con carrera 32A, en el barrio San Alonso, cerca al Centro Comercial Megamall, lugar donde la noche del pasado domingo 12 de junio, Daniel Jossue Gil Barroeta perdió el control de la motocicleta, de placas VFH-83F, que conducía, al parecer, por exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 9:00 p. m. Daniel Jossue se estrelló contra un separador de la vía, el fuerte impacto lo dejó tendido sobre uno de los carriles e inconsciente. Gerarlenys Kaina Delgado Torrealsa, de 21 años, quien lo acompañaba como parrillera, también cayó sobre el asfalto.

Los dos jóvenes, de nacionalidad venezolana, fueron auxiliados por la comunidad y trasladados en una ambulancia hasta la Clínica La Merced, donde una hora después de haber ingresado, y mientras recibía atención médica, se reportó el fallecimiento.

Delgado Torrealsa, por su parte, solo sufrió lesiones leves por cuenta de algunas laceraciones, por ello al poco tiempo fue dada de alta de la clínica.

Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, durante el último año en la ciudad han muerto 10 venezolanos, incluido Daniel Jossue, en accidentes de tránsito. Entre las causas más comunes se encuentra: desobedecer las señales, no mantener distancia de seguridad, cambio de carril sin indicación, adelantar invadiendo vía, adelantar en curva, impericia en el manejo, transitar entre vehículos, salir por delante de un vehículo y exceso de velocidad.