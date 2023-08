“Avianca debe respetar los derechos de los pasajeros”: senadora del Pacto Histórico denuncia abusos por parte de la aerolínea

“Avianca es la aerolínea que más tiene cubierto el transporte aéreo, pero he venido recibiendo una serie de denuncias por los constantes incumplimientos injustificados por parte de esta empresa. La mayoría de afectaciones se da por la cancelación de vuelos sin explicación alguna al usuario y el maltrato por parte de algunos empleados hacia los ciudadanos cuando piden una justificación ”, aseguró Jaimes, quien también es la coordinadora de la Comisión Accidental, creada en la Comisión VI del Senado.

Pero esta no es la única queja que usuarios han reportado de Avianca; también se han presentado denuncias por los altos costos en los tiquetes. Señalan que un vuelo entre Bucaramanga y Bogotá, de aproximadamente 40 minutos, puede llegar a valer lo mismo que uno entre Bucaramanga y Miami (Estados Unidos).

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los pasajes se ven afectados por la cancelación de los vuelos (imagen de referencia). | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Hay que entrar ya a debatir este tema y a tomar realmente decisiones frente a esto. Es necesario reglamentar tarifas, pero también hay necesidad que los usuarios reciban un buen trato. Actualmente no hay realmente una entidad del Estado dentro del aeropuerto que atienda todas estas situaciones y, por ello, se cometen muchas arbitrariedades que afectan psicológica, emocional y económicamente a una persona” , puntualizó la senadora Sandra Jaimes.

Los usuarios al parecer no reciben un trato amable por parte de la aerolínea. (Imagen de referencia). | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

“Desde la Comisión Sexta vamos a abrir el debate para tomar medidas al respecto, por ello citaremos al presidente de Avianca para que, por fin, de verdad, haya una solución a todos los usuarios del servicio de transporte aéreo, y si no, pues mirar entrar a sancionar esta empresa. Ya las personas no aguantan más abusos, no permitiremos que los derechos de los ciudadanos sean menoscabados en ningún sector”, concluyó en conversación con SEMANA la senadora Jaimes.