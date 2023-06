Bucaramanga sin luz: habrá recortes de energía en los siguientes sectores de la ciudad y en el área metropolitana este 1 de junio

Mientras en algunas partes del país ya se reportan las primeras lluvias fuertes, en otras el calor sigue siendo inclemente. A ese panorama, en Bucaramanga se suma otra situación y es la de los cortes de energía. Tal situación llega en un momento en el que es común que los usuarios incrementen el uso de electrodomésticos como los ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores. No obstante, Essa programó algunas obras para este jueves 1 de junio.

En varios sectores la capital del departamento de Santander la luz se fue desde las 7:00 de la mañana . De esta manera, en los barrios Álvarez y San Alfonso, dichos cortes por mantenimiento preventivo de redes se extenderán hasta los 5:00 de la tarde.

La suspensión del servicio afectará a varios municipios. - Foto: Essa.

Por otra parte, las veredas 10 de mayo Santa Bárbara, Bolarqui Alto, Bolarqui Bajo, El Gualilo, El Gualilo Alto, Monserrate, Retiro Chiquito, Retiro Grande Parte Baja y San José dejarán de contar con el suministro eléctrico desde las 08:30 a.m. y este volverá alrededor de las 05:00 p.m.

Y ya pasando por los demás municipios del área metropolitana, entre las otras intervenciones es clave destacar la programada en Girón. La anterior se efectuará por mantenimiento en las redes y dejará sin luz a las veredas Motoso y Barbosa en un horario comprendido hasta las 04:00 de la tarde. No obstante, en la primera se dieron los ajustes desde las 07:00 de la mañana y en la segunda, desde las 08:00.

En Piedecuesta, a su vez, los cortes se notarán en el Centro Poblado Nueva Colombia (zona en la que se fue la luz también el 31 de mayo), donde los usuarios dejarán de contar con el servicio de 8:00 a. m. a 4:00 p. m . Así también pasará en el Centro Poblado Buenos Aires, cuyo horario de desconexión va de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., así como en la vereda El Jazmín, en la que se irá la energía de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., y en el barrio San Cristóbal, que no contará con el recurso lumínico de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.

Finalmente, en Floridablanca se irá la luz desde las 8:00 de la mañana en la vereda Ovejeras por segundo día consecutivo. Una vez más la interrupción en tal área se mantendrá hasta las 04:00 de la tarde.

Bucaramanga, Santander. - Foto: Archivo SEMANA

Así las cosas, la compañía prestadora del servicio hizo un llamado para preparar a la ciudadanía. Dentro de las palabras dirigidas a la comunidad, Essa recalca la constante necesidad de intervenir las redes y monitorear la calidad del servicio prestado a través de obras como las programadas.

“Hacemos un llamado a las comunidades para que adopten las medidas necesarias que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que agradecemos su comprensión, por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica”, recalcó la electrificadora.

No obstante, también informaron que las suspensiones del servicio, eventualmente, pueden ser canceladas, debido a variables externas como aspectos climáticos, entre otros.

“Los trabajos de mantenimiento programados en nuestra infraestructura eléctrica se planean y ejecutan para brindar un servicio con calidad y mayor confiabilidad a nuestros clientes y usuarios”, concluye Essa.

Cuando hay apagón o cambios drásticos en la energía del hogar, los electrodomésticos pueden sufrir daños considerables en su rendimiento; en el peor de los casos se puede presentar un cortocircuito.

En ese sentido, lo más recomendable es que se deba desconectar todos los dispositivos que se encuentran en la casa, esto a pesar de que los electrodomésticos grandes resistan mejor las variaciones de voltaje.

Los sectores tendrán largas interrupciones del servicio. - Foto: Essa.

Si en los próximos días el lugar de residencia no contará con servicio de energía, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la jornada de mantenimiento:

Cargar al 100 % dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadores portátiles, la noche previa.

Las personas que se encuentren realizando teletrabajo , se les recomienda buscar un sitio alterno para continuar con sus labores, puede ser el domicilio de un familiar, amigo o compañero que cuente con servicio de energía.

Conservar bien refrigerados los alimentos congelados y evitar abrir la nevera para conservar el frío. Un congelador medio lleno se mantendrá congelado hasta 24 horas, y uno totalmente lleno, 48 horas.