Casa colapsó en Bucaramanga y dos personas quedaron heridas

Las labores que adelantaban este lunes un grupo de obreros para demoler una antigua vivienda de Bucaramanga (Santander) se vieron interrumpidas, cuando una parte de esta infraestructura colapsó y los escombros cayeron sobre dos de los trabajadores.

Las situación se presentó en la carrera 36 con calle 48, en el sector de Cabecera, según el reporte de las autoridades, debido a la inestabilidad y debilitamiento del terreno las paredes se desplomaron, afectando así a dos personas.

“Se registró el colapso de una estructura y dos obreros resultaron lesionados, uno de ellos con problemas de movilidad, fue necesario trasladarlos a la clínica Chicamocha, donde nos informaron que no revestía gravedad”, explicó el capitán Jorge Peña, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.

Asimismo, el socorrista señaló que la infraestructura representaba un riesgo tanto para las personas que estaban allí trabajando como para los residentes de viviendas aledañas, por lo cual fue necesario emplear maquinaria amarilla para agilizar la demolición de la misma.

“La obra presentaba riesgo de inestabilidad por su antigüedad y había sido construida sobre unas bases muy precarias. También realizamos las labores de prevención para evitar que se presentaran emergencias mayores”, agregó el capitán Peña.

Cabe recordar que hace 10 días, también en Bucaramanga, una vivienda ubicada en la calle 26 con carrera 32 quedó en ruinas, luego de que fuertes lluvias generaran el colapso de la infraestructura, donde antiguamente funcionaba un restaurante.

Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para atender la emergencia, donde luego de una inspección se detalló que, tras la caída de la vivienda, afectó las líneas de energía en el barrio, por lo que fue necesaria la intervención de operarios de la electrificadora.

“Es una casa antigua, construida en tapia pisada, donde colapsó la fachada y también quedó afectada la parte trasera de la vivienda. Por fortuna no hubo personas lesionadas porque el restaurante ya no estaba en funcionamiento y no estaba habitado. El propietario ya quedó informado para que tome los correctivos necesarios”, dijo en su momento el comandante de bomeberos.

De acuerdo con la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, en la ciudad hay alrededor de 1.700 casas construidas en tapia pisada, las cuales presentan fallas estructurales. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a los dueños de estas antiguas fachadas para que revisen las estructuras y así evitar una próxima emergencia que podría poner en riesgo a la comunidad.

Si bien algunas viviendas a simple vista parecen estar en buenas condiciones, tienen problemas de filtraciones, humedades o deterioro de los muros y los techos.

“Hemos realizado visitas a estos sectores donde la mayoría de residentes son personas de la tercera edad. En algunos casos viven solos y en otros casos los hijos están peor que los papás, porque son drogadictos. Entonces el poder adquisitivo que tienen las familias no es suficiente, a veces ni para solucionar una gotera”, dijo Luis Ernesto Ortega, director de la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

Un seguimiento técnico hecho por la Secretaría de Planeación a las urbanizaciones viejas de Bucaramanga, principalmente las ubicadas en la zona céntrica, concluyó que el 25 % de esas construcciones hace rato que cumplió su tiempo de vida útil.

En los barrios Alfonso López, Centro, Gaitán, Girardot, La Feria, San Francisco, y en otros 21, se encuentran ubicados estos inmuebles que podrían caerse por el deterioro, según la entidad.