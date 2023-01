Choco nuevamente enterneció las redes tras celebrar el cumpleaños a su perro Shaggy en Bucaramanga

Sentando en unas escaleras, frente a un establecimiento comercial de Cuadra Play en Bucaramanga (Santander), José Luis Matos le celebró nuevamente el cumpleaños a una de sus mascotas, Shaggy, un perro criollo que lo acompaña desde hace cinco años y que se ha convertido en su amigo inseparable.

Choco, como es conocido Matos, no puede dejar pasar desapercibido cada 8 enero, día en el que adoptó a Shaggy; esta fecha desde entonces se convirtió en el cumpleaños de la mascota. En esta ocasión, la celebración tuvo lugar en el barrio Cabecera, lugar que Choco frecuentaba cuando era un habitante en condición de calle.

Choco celebra el cumpleaños de su mascota cada 8 de enero. - Foto: Instagram @soychocco

Con una pequeña torta, una vela y en compañía de sus otras dos mascotas, La Nena y Lupe, José Luis le celebró a Shaggy. “Aquí estoy celebrándole el cumpleaños número cinco a mi perro, él se llama Shaggy, me ha acompañado desde que estaba en la calle. Feliz cumpleaños, mi hermano”, dijo Choco a través de un video que compartió en sus redes sociales.

El hecho ha conmovido a los internautas, quienes han destacado el inmenso amor que tiene Choco hacia sus amigos perrunos. El video ya cuenta con más de 7700 likes (me gusta) y más 300 comentarios, estos son algunos de ellos.

“El amor de este man, me hace tener fe en la Humanidad”; “Felicidades para el hermoso Shaggy. Justo me salió el recuerdo sobre su celebración del año pasado. Que siempre haya buena onda en sus caminos”; “Un corazón enorme, por cantarle el cumpleaños a tus perritos. Muchos te conocimos y te apoyamos desde entonces. Un abrazo para ti y tus perritos”.

¿Quién es Choco?

José Luis Matos, es un joven de 26 años quien hace un año se hizo viral en redes sociales y fue conocido a nivel nacional, tras difundirse un video en el cual también celebraba el cumpleaños a Shaggy en una solitaria calle de Bucaramanga, en horas de la noche.

Luego de que el bonito y tierno momento se volviera viral en las redes sociales, Chocó contó que durante 15 años vivió en las calles de la capital santandereana y desde hace 10 tiene a su perra llamada La Nena, hace cinco a Shaggy.

“Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo, La Nena y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano. Para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una esperanza que me llena para seguir adelante”, dijo en aquel momento el hombre.

José Luis Matos ahora trabaja como ayudante en un taller de mecánica. - Foto: Instagram @soychocco

Aquella escena conmovió a muchas personas e influenciadores, quienes decidieron ayudar a Choco para que dejara las calles y se rehabilitara. A través de donaciones económicas, mercados y la oportunidad de tener empleo, la vida de este joven cambió drásticamente.

Ahora vive en arriendo en un pequeño apartamento y trabaja como ayudante en un taller de mecánica, cuyo sueldo le alcanza para sobrevivir y cuidar de sus mascotas. Hace tres meses llegó a su vida una nueva amiga perruna llamada Lupe. “A ella me la encontré cuando que fui entregar una camiseta, me la llevé”.

Su historia de vida

“A mí me maltrataban mucho y decidí irme de la casa”, dijo en Vicky en Semana José Luis, quien recordó que es de Barranquilla, y que al abandonar su hogar, con 300.000 pesos encima, decidió ir a Valledupar, en donde inició su vida como un ser solitario.

Sin embargo, esta vida no lo ha convertido en una mala persona, pues aseguró que a él nunca le ha gustado robar, pues siempre ha luchado por obtener sus cosas. Por esto, lo lastimó mucho cuando el Bienestar Familiar lo “echó a la calle” cuando en una casa sustituta lo trataron de ladrón.

Shaggy y La Nena son las dos mascotas que acompañan a José Luis Matos. - Foto: Instagram @soychocco

Así, después de varios años transitando Colombia, en los que regresó a Barranquilla y recibió el rechazo de su mamá, terminó en Barrancabermeja (Santander), en donde trabajó como pescador.

“Eso pescábamos unos peces que nunca había visto. Eso quedaba yo sorprendido”, añadió José Luis, diciendo que finalmente su camino lo llevó a Bucaramanga, donde vive actualmente.