Concejales protagonizaron tremendo rifirrafe frente a estudiantes en un colegio de Bucaramanga

En gritos, manotazos y ofensas terminó una reunión en la que participaban funcionarios de la administración municipal, concejales, padres de familias, estudiantes y en general la comunidad educativa del colegio Dámaso Zapata en Bucaramanga.

El encuentro tenía como propósito adelantar una mesa de diálogo para socializar los avances de las obras de remodelación de la institución educativa y poner en conocimiento las fases del proyecto que faltan por culminar. Sin embargo, dicho diálogo no terminó como se esperaba.

El altercado se presentó entre los concejales Antonio Sanabria y Wilson Ramírez. - Foto: Captura de video redes sociales.

En medio de la reunión, Saharay Rojas Tellez, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, aseguró que se requería una adición de dinero para poder culminar las obras. El anuncio dividió la opinión de los presentes y, a su vez, desató una acalorada discusión entre los concejales Antonio Sanabria, de la Liga de Gobernantes, y Wilson Ramírez, del partido Cambio Radical.

Quienes asistieron al encuentro grabaron la bochornosa situación, en las imágenes se observa cómo los concejales se manotean, se acusan de “mentirosos e hipócritas” e incluso hubo intentos de llegar a los golpes.

Ante dicha situación, tanto la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga como otros testigos intervinieron e hicieron que los concejales se distanciaran lo suficiente, para así evitar que la discusión se saliera de control y terminara de peor forma.

“Se subieron sencillamente porque es que Saharay coge el micrófono y empieza a manipular, a decir que tenía la solución para las obras pendientes, que el 2 de mayo iba a bajar un proyecto de acuerdo para solicitarle al Concejo un empréstito por $ 80.000 millones, y eso a mí no me pareció porque se va a seguir endeudando la ciudad, a mi compañero concejal, Wilson Ramírez, que es egresado del colegio, no le pareció”, dijo en entrevista radial el concejal Antonio Sanabria.

El altercado se presentó por una propuesta de la Alcaldía. - Foto: Captura de video redes sociales.

El actuar de los concejales fue reprochado por los bumangueses, quienes aseguran que ellos deben dar ejemplo de comportamiento y mas aún en recintos educativos. Estos son algunos comentarios de los ciudadanos.

“De razón la violencia en los colegios, si estos concejales no dan ejemplo de tolerancia”. “El ejemplo empieza en el Gobierno, gracias por enseñarle a los adolescentes como se ven de ridículos en esa actitud. Actitudes como esas no deben ser repetidas”.

“Esa es la típica actitud de prepotencia y arrogancia que caracteriza y desarrollan en los cargos la mayoría de concejales y dirigentes, cuando ejercen algún tipo de función pública o de ayuda a la ciudadanía, es como si fuesen magnánimos o seres superiores por hacer lo que les corresponde por ser elegidos”.

En un capítulo más de cosas que mantienen humilde a Bucaramanga tenemos a concejales que casi se van a los puños.



Hoy va a estar movidita la sesión del Concejo.



Gracias a @SantiagoPrezG13 por estar en el lugar de los hechos. pic.twitter.com/Vd36EJiMZE — Jorge Eliecer Toledo Diaz (@JorgeToledoDiaz) April 26, 2023

Agente de tránsito, agredido por un taxista

Vuelve y juega. En la ciudad de Bucaramanga, Santander, un agente de tránsito fue agredido por un taxista, quien no aceptó la sanción que le impusieron por infringir las normas.

La reprochable situación se presentó en el sector de la Puerta del Sol, en medio de los operativos de control que adelanta la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) y quedó registrado en video. De acuerdo con la entidad, los funcionarios le solicitaron el pare a un taxi para efectuar una revisión de rutina.

El taxista fue capturado por la Policía. - Foto: Captura de video redes sociales.

Sin embargo, en medio del procedimiento los agentes descubrieron que el taxista estaba circulando, con pasajeros, por la calles de la capital santandereana sin la documentación requerida. Tras ser notificado que la sanción que recibiría, el conductor reaccionó de forma violenta y agredió a uno de los funcionarios.

“Hace muchos días no registrábamos una agresión física en contra de uno de nuestros agentes de Tránsito, y por eso hoy, después de largas jornadas y trabajo intenso para mejorar la movilidad, la rechazamos y la condenamos con más fuerza”, dijo el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno.