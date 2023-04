Conductor en aparente estado de embriaguez estuvo a punto de ocasionar varios accidentes en Santander

Un vídeo publicado en redes sociales evidencia cómo un conductor que transita en la vía nacional entre San Gil y Socorro, se atraviesa al carril contrario cuando se acercan vehículos en contraflujo, poniendo en peligro su vida y la de otros viajeros.

Según un vídeo grabado por testigos del hecho, el conductor por poco choca en varias ocasiones con buses de transporte intermunicipal que venían del otro costado de la vía.

En la vía nacional entre San Gil y Socorro, conductor borracho casi ocasiona accidente vial. /Foto referencia - Foto: Foto tomada de vídeo en redes

El vídeo publicado por el periódico ‘El Regional’ en su cuenta de Instagram, evidencia el dramático momento en que el conductor colocó en riesgo a quienes se movilizaban por la vía que comunica a San Gil con Socorro, en Santander.

Otro accidente en Santander tiene entre la vida y la muerte a una mujer indígena

El desafortunado hecho ocurrió en el momento en que la mujer de 49 años, cruzaba la Avenida ‘Los Cayanes’ en girón, Santander. La víctima identificada como María Esperanza Chasoy, se dirigía a su hogar en el asentamiento Los Bambúes cuando fue arrollada brutalmente por una motocicleta.

De acuerdo con un familiar de la mujer, “ella iba pasando, la moto ‘embalada’ no esperó a que ella cruzara y la levantó. En esa vía todos los carros pasan a toda velocidad, no respetan al peatón y no hay policía acostado. La motocicleta se fue, no supimos más”.

Mujer atropellada en santander - Foto: Foto referencia

La imagen era desgarradora. María Esperanza quedó tendida en el asfalto, inconsciente, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y su pierna derecha quedó fracturada en tres partes.

Posteriormente al accidente, la mujer fue trasladada de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Universitario de Santander, HUS. Allí fue intervenida quirúrgicamente, entubada e internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Mujer indígena en urgencias. / Foto referencia - Foto: Foto referencia

Hasta el pasado viernes en la tarde, luego de dos días de una incansable lucha por seguir con vida, su estado de salud era sumamente crítico. De hecho, sus seres queridos, teniendo en cuenta los pronósticos de los galenos, analizaban la posibilidad de desconectarla de las máquinas que le brindan el soporte vital.

Los familiares de María Chasoy aseguraron que la mujer se gana la vida vendiendo bolsas de aseo en las calles del municipio gironés. Tiene cuatro hijos, tres mujeres y un hombre, quienes esperan ahora justicia.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga hicieron presencia en el lugar del accidente. A la fecha, se están analizando las cámaras de vigilancia para establecer con exactitud las causas del siniestro vial.