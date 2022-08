Denuncian arboricidio por construcción de proyecto habitacional en Piedecuesta, Santander

Habitantes del barrio Paseo del Puente, en el municipio de Piedecuesta (Santander), cumplen 12 días protestando por los trabajos de construcción que adelanta una reconocida empresa, situación por la cual se inició la tala de cerca de 90 árboles nativos.

De acuerdo con líderes de la zona, el proyecto urbanístico no fue socializado con la comunidad y presuntamente se habría iniciado sin tener los respectivos permisos tanto para la construcción como para la tala de especies nativas.

“En este sitio había cerca de 90 árboles, caracolíes, nativos de más de 50 años. La constructora Marval decidió construir un proyecto urbanístico llamado Bulevar del Parque y tumbar los árboles, todo este proyecto se está haciendo a espaldas de la comunidad, porque la empresa no ha querido hablar sobre el impacto ambiental que esto va tener, por ello decidimos salir y evitar que dañen este ‘pulmón’ de Piedecuesta”, dijo Lorena Lascarro, líder del sector.

#Ole✋ Continúan las #denuncias por tala indiscriminada de #arboles en el sector del Paseo del Puente y sus habitantes no encuentran apoyo de las autoridades para impedir esta masacre ambiental 🌳❌️🌳#NoticiaEnDesarrollo 🌳#Piedecuesta ❌️#Protesta 🌳#22agosto ❌️ pic.twitter.com/NaSleWTnV1 — OleManoComunicaciones (@OleManoComunica) August 22, 2022

Ante la intervención del lote de más de 4 hectáreas, que según la comunidad es zona de reserva, residentes del barrio Paseo del Puente decidieron unirse y armar un campamento permanente en el lugar para evitar que continúe la tala de árboles.

“La constructora lo único que ha hecho es enviarnos la Policía, pero no tienen interés en dialogar con nosotros. Necesitamos que se instale una mesa de diálogo donde estén todos los entes, para que la constructora muestre quién les dio los permisos ambientales, porque nada de esto conoce la comunidad y es nuestra zona la que está siendo afectada”, agregó Lorena.

Así mismo, la comunidad sostiene que el inicio de este proyecto es el incumplimiento de una promesa que les hicieron hace algunos años, donde les manifestaron que la zona no sería intervenida para construir edificaciones, sino un parque o zona de esparcimiento amigable con el medio ambiente.

“Iniciamos un campamento indefinido hasta que se abra la mesa de diálogo y podamos salvar los casi 50 árboles que aún queda en la zona”, sostuvo la líder la zona.

Entre tanto, la Alcaldía de Piedecuesta aseguró que al parecer la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) debió otorgarle el permiso a Marval para iniciar el proyecto habitacional, toda vez que la administración municipal no tiene potestad para conceder dichos permisos.

A través de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo se han adelantado una serie de visitas al sector donde se realiza el proyecto para conocer el permiso ambiental; sin embargo, “los obreros y vigilantes nos contestan que debemos hablar con los de Marval, pero a la Alcaldía no le han notificado el permiso de la CDMB para que se realicen este tipo de trabajos”, indicó la administración local.

Por su parte, en las últimas horas funcionarios de la CDMB arribaron al lugar, pero no lograron ingresar, ya que el lote estaba encerrado y no había ningún encargado o vocero de la constructora Marval. No obstante, se levantó un acta de visita en la cual quedó prevista una verificación para establecer si la constructora cuenta con los permisos para la tala de árboles.