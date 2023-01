“El alcalde me dice la hijue… licenciada y me pega un puño”: el relato de una docente que denunció al mandatario de Miranda, Santander, por agresión

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en el departamento de Santander. En esta ocasión, una profesora denunció haber sido golpeada por el alcalde de San José de Miranda, Donaldo Ortiz Cárdenas, mientras ella departía con sus familiares.

La docente Luz Estella Ortiz Corzo, de 53 años, se encontraba el pasado domingo primero de enero en dicho municipio, ubicado en la provincia de García Rovira, acompañada de su esposo y otros familiares. Todos departían en el parque principal cuando se presentó la agresión que dejó a la educadora con un ojo morado.

La profesora terminó con un ojo morado debido al golpe. - Foto: Facebook @javier.ortizcorzo

De acuerdo con la denuncia realizada, el mandatario local presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y cegado de ira por una discusión que habría sostenido minutos antes con algunos familiares de Luz Estella, quien terminó llevando la peor parte de un problema en el cual ella al parecer no tenía nada que ver.

“Yo estaba con mi esposo bailando, luego apareció el alcalde y me dice: “la hijueputa licenciada” me pega con puño y se va. Él había acabado de tener problemas con una tía esa misma noche, vino y me encontró; yo ni siquiera sabía que ellos estaban discutiendo porque yo estaba bailando”, se lee en el relato entregado por la profesa en Medicina Legal.

Precisamente, en el informe pericial de la clínica forense de Medicina Legal, firmado por la doctora María Gabriela Quintero Arias, señala que la docente sufrió “mecanismo traumático de lesión contundente. Incapacidad médico legal definitiva de 10 días. Presenta secuelas de perturbación funcional del ojo con visión borrosa de carácter transitorio”.

Medicina legal le dio 10 días de incapacidad a la docente. - Foto: A.P.I.

Así mismo, Luz Estella Ortiz Corzo, quien labora en el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata de Bucaramanga, fue remitida a “consulta por medicina general para examen oftalmológico detallado por mecanismo del trauma así como antecedentes relevantes”, dice el informe. La procesada fue atendida en el Hospital Nuestra Señora de Los Remedios, ubicado en San José de Miranda, el pasado lunes 2 de enero a las 7:26 p. m.

Aquel domingo, primero de enero, tras la agresión que sufrió Luz Estella, el esposo y demás familiares de inmediato reaccionaron y se generó una riña con un contratista que intentó defender al alcalde y otras personas que se encontraban presentes, detalla el informe presentado por la Policía.

En medio del enfrentamiento, estas personas se golpearon con botellas e incluso uno de los implicados esgrimió un arma blanca; sin embargo, rápidamente fue desarmado y por fortuna nadie resultó herido, agrega el reporte.

La denuncia realizada por la docente Luz Estella Ortiz Corzo llegó hasta la diputada de Santander, Claudia Lucía Ramírez, quien catalogó al alcalde como “descarado” y solicitó a las autoridades competentes que este hecho sea investigado con celeridad.

Donaldo Ortiz Cárdenas, alcalde de San José de Miranda. - Foto: A.P.I.

“Mientras los gobernantes siguen premiando a funcionarios acosadores, hoy le solicito a la Fiscalía y a la Procuraduría que se investigue la presunta agresión a una mujer por parte del alcalde de San José de Miranda Donaldo Ortiz ¡Cómo se aprovechan de sus cargos! Descarados”, dijo la dirigente del Partido Conservador, a través de su cuenta de Twitter.

La agresión también ha generado rechazo e indignación entre los ciudadanos, quienes se unen a las voces para que el alcalde sea investigado y sancionado por lo ocurrido.

“La máxima autoridad de un municipio debe dar ejemplo con su actuar y ser tolerante, no ser abusador de su cargo, menos ponerse a tomar en público; tampoco tiene el derecho de golpear mujeres. Debe ser denunciado por más que sea alcalde”, dijo un residente de San José de Miranda.

SEMANA intentó, en repetidas oportunidades, entablar comunicación con Donaldo Ortiz Cárdenas, alcalde de San José de Miranda, para conocer su versión de los hechos, pero el mandatario rechazó las llamadas.