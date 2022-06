En Bucaramanga habrá tres jornadas especiales para reclamar el pasaporte

Más de 3000 documentos no han sido reclamados en el departamento de Santander.

Durante la temporada de vacaciones, los ciudadanos que planean salir del país deben tener presentes los requisitos que solicitan en territorio internacional para permitir la entrada y salida de los visitantes. Mientras algunos países exigen visa, por ejemplo, a otros se puede ingresar únicamente con el pasaporte.

Con este último es el documento de viaje que identifica a los colombianos tanto mayores como menores de edad en el exterior, según explica la Cancillería de Colombia. En ese sentido, la Oficina de Pasaportes del departamento de Santander, invita a los ciudadanos que realizaron la expedición de este documento para que se acudan a reclamarlo y así finalizar con éxito el proceso.

De acuerdo con la entidad, a la fecha hay 3.000 pasaportes sin ser reclamados, por ello en el mes de julio se implementará un estrategia especial para que estas personas puedan recibir su documento sin contratiempos.

“Con el fin de brindar mayores oportunidades a los usuarios para que se acerquen a reclamar su documento de viaje, la Oficina de Pasaportes de Santander llevará a cabo el próximo mes, tres jornadas de atención especial los días 9, 23 y 30 de julio de 8 de la mañana a 12 del medio día” señaló la coordinadora de la Oficina de Pasaportes, Jessika Viviana Moreno Martínez.

Las jornadas se efectuarán en atención a las solicitudes hechas por usuarios de la Oficina, quienes han manifestado que los días hábiles entre semana por el horario laboral les queda difícil ir a reclamar el pasaporte. Se espera que en estos tres sábados la mayor cantidad de documentos posibles.

Es importante tener en cuenta que este proceso se hace personalmente, ya que se realiza autenticación biométrica del usuario.

“Si es adulto, debe reclamar el pasaporte personalmente y para menores de edad, debe venir el padre o madre que acompañó al menor en el trámite. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene hasta 6 meses para reclamar su pasaporte, transcurrido este tiempo, será anulado y devuelto a Cancillería y deberá iniciar de cero el proceso”, agregó Moreno Martínez

El Ministerio de Relaciones Exteriores, según la resolución 6888, estableció que el plazo límite para que un usuario retire el documento es de seis meses. Sin embargo, si la persona no puede asistir a las jornadas de atención especial, lo puede hacer en el horario de atención habitual: de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

¿Cuál es el valor del pasaporte colombiano?

Para este año, se ajustaron las tarifas para la expedición de este documento de identificación. De acuerdo con la página oficial de la Gobernación de Santander, el valor de este trámite varía.

El pasaporte ordinario: $ $255.600

El pasaporte ejecutivo: $ $345.600.

El pasaporte de emergencia $ $345.600.

La diferencia principal entre el ordinario y el ejecutivo es que este último tiene un mayor número de páginas. Más allá de eso, explica la entidad, ambos tipos de documento tienen la misma vigencia y condiciones en términos de seguridad.

Ya que el país está en época electoral, vale mencionar que presentando el certificado electoral vigente, las personas podrán acceder a un descuento del 10 % sobre el valor del pasaporte.

Las citas para solicitar este documento son gratuitas y antes de acudir a la Oficina de Pasaporte en Santander, el usuario debe diligenciar el formulario SITAC de la cancillería.