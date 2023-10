Encuentran granadas en sede de campaña de candidata a la Alcaldía de Barrancabermeja.

Según precisó Cubillos, los uniformados procedieron a realizar la respectiva verificación. “Decidimos y tomamos, obviamente por seguridad, traer al guía antiexplosivos, quien hizo su revisión con su can y el perrito nos dio una señal de que posiblemente ahí había un explosivo dentro de la caja. Se hizo todo el procedimiento como está establecido por parte de nuestra institución”, sostuvo.

Posteriormente, el técnico antiexplosivos utilizó una carga disruptiva. “Se hizo la inspección en el sitio y encontramos que dentro de la caja había dos cartuchos de calibre 9 mm y se encontraron 2 granadas no letales (1 de aturdimiento y 1 de goma). Esa fue la situación que se presentó. Afortunadamente, no fue ninguna otra situación con explosivos que era lo que de pronto teníamos en zozobra junto a la comunidad que estaba muy alertada”, aseguró.

Entretanto, la candidata rechazó el hecho. Por medio de un comunicado a la opinión pública, dijo: “este tipo de actos intimidatorios no solo atentan contra mi integridad como persona, sino que también representan un ataque a la democracia y a los principios que fundamentan nuestro sistema electoral. Es deplorable que en pleno siglo XXI sigan presentándose intimidaciones que buscan imponer en miedo en procesos electorales”.

También hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen y esclarezcan dichas amenazas. “Es fundamental garantizar la seguridad de todos los candidatos y candidatas, así como de la ciudadanía en general. No podemos permitir que la violencia y el miedo se apoderen de este proceso electoral”, manifestó.

“Las instituciones estamos preparadas para atender este certamen electoral. Decirle a los ciudadanos que vayan ese día domingo a votar libremente, que no vayan a tener ningún inconveniente, y que esto no sea un motivo que genere algún tema de sensación para no ir a votar; está completamente garantizada la seguridad durante ese día y está toda la fuerza pública dispuesta para atender todos los requerimientos de la ciudadanía”, manifestó.