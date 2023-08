Esta es la tierna estrategia que utilizan en Santander para aliviar el dolor de los niños en las quimioterapias

El cáncer es, quizás, la enfermedad más difícil que unas personas pueda afrontar, pues aún no se conocen sus causas y, por lo tanto, no es prevenible. Este padecimiento lo pueden sufrir tanto adultos como niños, quienes de ser tratados a tiempo tienen mayor probabilidad de curarse.

Los profesionales de la salud que atienden a los niños también se meten en el papel, pues a la hora de utilizar las cajas superhéroe hacen que estos pacientes imaginen un poder y con ello, buscan convertir la experiencia de recibir quimioterapia en un acto heroico, en el cual el medicamento no solo es una parte necesaria del proceso, sino también un vehículo que potencia sus propias fuerzas internas.

El objetivo se está cumpliendo, pues así lo expresan los pacientes que han recibido su cajita superhéroe. “Me gustan mucho las cajitas porque me hacen muy feliz. Siento que me van a pasar todos sus poderes en mi cuerpo”, aseguró Jennifer Juliana Bastilla Hernández, una niña que con valentía afronta las quimioterapias.