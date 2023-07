Este es el exalcalde de Bucaramanga que estuvo inhabilitado por 11 años y suena fuerte para ser nuevo ministro de minas

No obstante, Vargas Mendoza aseguró que hasta el momento no ha sido notificado como aspirante al cargo de ministro de minas. “Me he enterado por los medios, pero a mí ningún miembro del Gobierno me ha llamado para nada. Carlos Ramón González no me ha llamado para nada, desde la segunda vuelta de la campaña del presidente Petro no converso con él; a este momento todo lo dicho es cuento”, dijo en entrevista radial el exalcalde de Bucaramanga.