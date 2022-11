Estos son los mayores problemas y necesidades que sufren los Santandereanos

Este lunes, 28 de noviembre, se realizó la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026 de Santander, en la cual se definieron las inversiones para los próximos cuatro años y se estableció la hoja de ruta de la planeación del departamento. Así mismo, la comunidad dio a conocer las problemáticas que aquejan a la región.

El evento liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la secretaría de Planeación de Santander, tuvo lugar en Neomundo. Allí, líderes comunitarios, presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de diferentes barrios, asociaciones, gremios y comunidad en general coincidieron que el principal problema y del cual se desprenden los demás, es el pésimo estado de la infraestructura vial de Santander.

“Temas como el de vías, tanto intermunicipales como veredales, es un factor muy importante para el turismo y afecta el transporte de las personas y de los alimentos, debido a que las vías están cerradas. Estamos trabajando y lo que estamos enfocados es en poder desarrollar lo que es la infraestructura en el departamento de Santander, que corresponde a vías, a servicios de salud en los pueblos para que puedan venir los turistas y se sientan seguros”, dijo en su intervención Elizabeth Prada Díaz, presidenta de la federación turística de Santander.

Por su parte, Diana Carolina Escobar, directora de proyectos e información para la inversión pública, indicó que todas las sugerencias de la comunidad serán los puntos de partida para priorizar la inversión del próximo cuatrenio en la región.

“Es un ejercicio para seguir recolectando esa información, así como se ha venido haciendo de forma participativa a en los diálogos regionales vinculantes. La idea es tratar de identificar cuáles son esas inversiones estratégicas que se deben realizar en el departamento de Santander para poder potencializar y garantizar el cumplimiento a las metas del plan del desarrollo”, expresó la funcionaria.

Avanza en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones.



Conéctense con las conclusiones desde el #YouTube del #DNP ➡️ https://t.co/2ks0VEGLMb#TuPlanDeInversiones pic.twitter.com/KQVne8nfaq — dnp_colombia (@DNP_Colombia) November 28, 2022

En la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones se establecieron mesas temáticas donde se discutieron de manera transversal asuntos como el derecho a la alimentación, ordenamiento territorial, economía productiva para la vida, seguridad humana y justicia social y convergencia regional, que se traducen en las transformaciones incluidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

“Es muy importante la priorización porque es el camino para consolidar las iniciativas de los ciudadanos, en especial, los invitamos a pensar en las energías limpias, el agua y saneamiento básico, la educación y las vías terciarias”, indicó el subdirector general de Inversiones, Seguimiento y Evaluación, Alejandro Herrera Lozano.

Así mismo, se mencionó que Santander tendrá una inversión de 42.5 billones de pesos en los próximos cuatro años, por lo cual este tipo de encuentros son claves para identificar cómo distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades de las comunidades.

Alcaldes de Santander piden ayuda al presidente

Aprovechando el encuentro nacional de alcaldes 2022, los mandatarios santandereanos alzaron su voz para dar a conocer la grave situación que se vive en el departamento a causa de ola invernal, cuyas emergencias ya desbordaron la capacidad de respuesta de las administraciones municipales y se han visto obligadas a declarar la calamidad pública.

Actualmente, más de 100 mil familias de zonas rurales están completamente incomunicadas en algunos, de los 87 municipios que hacen parte de Santander, 53 han declarado la calamidad y adicional a esto, cerca del 80 % de las vías terciarias y secundarias en el departamento presentan afectaciones por derrumbes y deslizamientos, además de cierres parciales.

“Los alcaldes en este momento lo necesitamos, presidente. Nuestros campesinos todos los días sufren por pérdidas de sus cosechas y porque lo que les queda de sus productos no lo han podido sacar a venderlo, no pueden llegar a las diferentes ciudades. Ahora mismo mi municipio Guavatá, Santander, está incomunicado, es la capital de la guayaba, la tierra del Santo Cristo y no tenemos cómo sacar ese producto en la provincia de Vélez”, dijo Angélica Quitian, la alcaldesa de Guavatá.