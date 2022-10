Hijo de Rosalba Velandia inicio una caminata desde Piedecuesta hasta la Casa de Nariño en búsqueda de su madre desaparecida

Foto: Archivo particular tomado de Facebook

“¡Ay, Dios!, sé que el camino es largo, pero el amor por mi mamita me dará las fuerzas para seguir caminando”, expresó Sergio Delgado Velandia.

Más de 80 días completa Rosalba Velandia, una mujer de 56 años, quien desde el pasado 14 de julio sobre las 8:00 de la noche, salió de su casa ubicada en el barrio La Candelaria, en el municipio de Piedecuesta, Santander, pero a la fecha no se sabe nada de su paradero.

Desde entonces, el hijo menor de Rosalba, Sergio Delgado Velandia, inició una ardua e incansable búsqueda para encontrar a su madre, quien iba vestida con un pantalón de flores, blusa rosada y sandalias. Ella mide 1,65 cm, es de tez trigueña, contextura mediana, cabello negro ondulado y largo, tiene ojos color negro y boca mediana.

En ese sentido, cansado de no obtener respuesta alguna por parte de las autoridades, Sergio dio a conocer a través de sus redes sociales que inició una caminata a partir del 3 de octubre desde su hogar hasta la Casa de Nariño, esto con el objetivo de hacer un llamado a las labores de búsqueda.

“Hoy arranco con toda la fe de que la voy a encontrar, de que voy a saber donde está y estoy seguro de que está bien. ¡Ay, Dios!, sé que el camino es largo, pero el amor por mi mamita me dará las fuerzas y sobre todo mi Dios me dará esta fuerza de poder seguir caminando”, expresó el joven en un video.

Sergio pasó por el mismo lugar donde su madre fue captada por última vez por una cámara de seguridad, recordó que Rosalba caminó por el peaje de Pescadero y luego se perdió el rastro. Este desesperado hijo recorre el departamento de Santander hasta llegar a la capital de Colombia con una camisa estampada donde aparece él y su mamá, y con algunas fotos en su mano.

“La condición física que tengo ahorita no me ayuda mucho, pero, ¿yo no sé qué hacer?, yo solo sé caminar, un pasito tras pasito, cada día trae su afán y así como mi mamita sufre de las rodillas y pudo caminar 24 horas, yo podré aguantar de aquí a Bogotá, porque mi anhelo es volver a tenerla, volver a abrazarla”, dijo el joven con voz entre cortada.

Sergio ha recurrido a redes sociales, medios de comunicación, la solidaridad de la comunidad e incluso se han realizado caravanas de motociclistas para continuar con la búsqueda del ser que le dio la vida, quien no acostumbraba a salir sola de la vivienda, ya que, al parecer, padece problemas de depresión.

“De verdad cuiden a sus padres, no solo a su mamita, a su papá también, cuiden esos tesoros preciosos, ¡cuídenlos, protéjanlos, ayúdenlos, hónrenlos!, yo con mi mamita he estado todo el tiempo ahí encima, pendiente, nunca había estado tan pendiente como últimamente, pero créame que lo que más anhelo en el corazón es que mi mamita se encuentre con vida, que esté con buena salud, que esté comiendo bien, ella no era una mala persona”, finalizó mientras sigue su rumbo.

Al clamor de Sergio Delgado y su familia, se unió el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien solicitó a todos los santandereanos contribuir con la búsqueda y alertar de inmediato si llegan a ver o saber algo del paradero de Rosalba Velando.

“Santandereanos, doña Rosalba Velandia está desaparecida. Les pido nos ayuden compartiendo esta información que dé con su paradero. ¡Entre todos es más fácil!”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Quien tenga información o conozca la ubicación de Rosalba Velandia se puede comunicar al 3213670761 o al 123 de la Policía.