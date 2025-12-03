Suscribirse

Nación

La foto del perro que acompañó el féretro del policía que murió en asalto a centro comercial de Bucaramanga y que causó conmoción

En el incidente también falleció una de las personas involucradas en el asalto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

4 de diciembre de 2025, 12:50 a. m.
Fredy Francisco Leal Briceño murió tras recibir un disparo.
Fredy Francisco Leal Briceño murió tras recibir un disparo | Foto: Qhubo/Redes sociales: Colectivo Bucaramanga

Durante las exequias del intendente Fredy Francisco Leal Briceño, asesinado el 29 de noviembre mientras frustraba un robo en una joyería, un perro pastor belga permaneció recostado junto al féretro, convirtiéndose en la escena más conmovedora del homenaje.

La fotografía fue tomada en la ceremonia fúnebre realizada a comienzos de diciembre en Bucaramanga. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro acostado junto al ataúd mientras familiares, compañeros y autoridades honraban la memoria del uniformado. Ese gesto silencioso fue interpretado como un símbolo del fuerte vínculo entre el investigador y su mascota.

Contexto: Balacera en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga: en video quedaron registrados los momentos de pánico

Fredy Francisco Leal Briceño, adscrito a la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, murió tras recibir un disparo durante el intento de robo a una joyería en el cuarto piso del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. En el incidente también falleció uno de los presuntos asaltantes y varias personas fueron capturadas, según las autoridades.

La despedida del intendente tuvo un carácter solemne. La ceremonia en el cementerio, donde se realizaron los actos religiosos, contó con la presencia de numerosos uniformados, una calle de honor y la participación de la banda de la Policía como parte de los honores institucionales. La esposa y el hijo del uniformado asistieron al homenaje. El perro que acompañó a Leal llevaba años junto a él y formaba parte de su vida diaria.

Contexto: Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

Leal tenía una destacada trayectoria en unidades de alta exigencia. En su hoja de vida figuran su paso por la Dijín y por grupos especializados como el Goes, y en los últimos años prestó servicio en la Sijín de Bucaramanga.

A lo largo de su carrera recibió varias condecoraciones, además de cursos y certificaciones en investigación y operativos. En el ámbito institucional, las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y reiteraron el compromiso de continuar las investigaciones por el crimen ocurrido en el centro comercial.

¿Qué se sabe del hecho que provocó su muerte?

La banda ingresó al local con la intención de robar la joyería; durante el intercambio de disparos resultaron heridos y murieron algunos de los involucrados en el hecho. La Policía informó sobre varias capturas y la búsqueda de otros implicados que habrían huido del lugar.

Contexto: Se conoce el video del momento exacto en que se desató balacera en un centro comercial de Bucaramanga: policía y ladrón murieron

El enfrentamiento dejó, además, cinco presuntos delincuentes capturados —tres hombres y dos mujeres—, mientras que otros seis lograron huir del lugar. Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la estructura criminal habría llegado desde Barranquilla para cometer el robo. A los detenidos se les incautaron tres armas de fuego.

Durante el tiroteo, los visitantes del centro comercial fueron evacuados de inmediato para proteger su integridad. Posteriormente, arribaron uniformados del Goes, quienes, con armas largas, retomaron el control del lugar y garantizaron la seguridad de los civiles presentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fátima Bosch, Miss Universe 2025, fue demandada por Nawat Itsaragrisil; es acusada por difamación

2. Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

3. El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”

4. Las inconsistencias que dejó Paloma Valencia por el caso Calarcá en medio del debate contra el Gobierno en el Senado: “Es extraño”

5. Aparece nueva denuncia en contra del Gobierno Petro: “$12.044 millones al año. Derroche burocrático”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RoboCentro comercialBucaramanga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.