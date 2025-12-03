La foto del perro que acompañó el féretro del policía que murió en asalto a centro comercial de Bucaramanga y que causó conmoción

Durante las exequias del intendente Fredy Francisco Leal Briceño, asesinado el 29 de noviembre mientras frustraba un robo en una joyería, un perro pastor belga permaneció recostado junto al féretro, convirtiéndose en la escena más conmovedora del homenaje.

La fotografía fue tomada en la ceremonia fúnebre realizada a comienzos de diciembre en Bucaramanga. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro acostado junto al ataúd mientras familiares, compañeros y autoridades honraban la memoria del uniformado. Ese gesto silencioso fue interpretado como un símbolo del fuerte vínculo entre el investigador y su mascota.

Fredy Francisco Leal Briceño, adscrito a la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, murió tras recibir un disparo durante el intento de robo a una joyería en el cuarto piso del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. En el incidente también falleció uno de los presuntos asaltantes y varias personas fueron capturadas, según las autoridades.

La despedida del intendente tuvo un carácter solemne. La ceremonia en el cementerio, donde se realizaron los actos religiosos, contó con la presencia de numerosos uniformados, una calle de honor y la participación de la banda de la Policía como parte de los honores institucionales. La esposa y el hijo del uniformado asistieron al homenaje. El perro que acompañó a Leal llevaba años junto a él y formaba parte de su vida diaria.

Leal tenía una destacada trayectoria en unidades de alta exigencia. En su hoja de vida figuran su paso por la Dijín y por grupos especializados como el Goes, y en los últimos años prestó servicio en la Sijín de Bucaramanga.

A lo largo de su carrera recibió varias condecoraciones, además de cursos y certificaciones en investigación y operativos. En el ámbito institucional, las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y reiteraron el compromiso de continuar las investigaciones por el crimen ocurrido en el centro comercial.

¿Qué se sabe del hecho que provocó su muerte?

La banda ingresó al local con la intención de robar la joyería; durante el intercambio de disparos resultaron heridos y murieron algunos de los involucrados en el hecho. La Policía informó sobre varias capturas y la búsqueda de otros implicados que habrían huido del lugar.

El enfrentamiento dejó, además, cinco presuntos delincuentes capturados —tres hombres y dos mujeres—, mientras que otros seis lograron huir del lugar. Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la estructura criminal habría llegado desde Barranquilla para cometer el robo. A los detenidos se les incautaron tres armas de fuego.